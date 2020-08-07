Dolar ve euro, rekordan sonra düşüşte, BİST 100, 3 ayın dibinden döndü

07 Ağustos 2020

Yurt içi piyasalarda alınan kararlar ve yeni hamlelerle birlikte yoğun bir gündem yaşanıyor. Merkez Bankası ve BDDK kanadından gelen hamlelere rağmen dolar ve euroda yükseliş sürüyor. Son günlerde rekor serisini sürdüren Euro/TL'de tarihi seviyeler, 8,70'in üzerine taşınırken dolar/TL'de de 7,35 geçildi.



Günün ikinci yarısıyla birlikte döviz kurları, rekor seviyelerden bir miktar aşağıya çekildi. Dolar/TL 7,37'yi gördükten sonra 7,25'lere kadar inerken benzer bir grafik çizen euro/TL de rekor düzeyini 8,72'nin üzerine taşıdıktan sonra 8,56'larda dengelendi.

BİST 100, 3 ay sonra 1.000 puanın altını gördü

Güne yüzde 0,45 azalışla 1.029 puandan başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde de kayıplar yüzde 4'e yaklaştı BİST 100 Endeksi, 1.000 puan sınırının altına geriledi. BİST 100 Endeksi, son olarak 18 Mayıs tarihinde yaklaşık 3 ay önce 1.000 puanı görmüştü. Endeks saat 12:00 sularında 985,38 puan ile gün içi en düşük seviyeyi gördükten sonra tekrar 1.000 puan barajının üzerine çıktı. Saat 13:00 itibarıyla endeks, yüzde 2,38 kayıpla 1.009 puandan işlem görüyordu.

Piyasalara yönelik alınan son kararlar



TL'nin sert değer kayıpları ve Borsa İstanbul'daki düşüşler sonrası dün Merkez Bankası, BDDK'dan açıklamalar arka arkaya geldi. Ardından piyasaların kapanmasıyla birlikte BDDK Başkanı, Merkez Bankası Başkanı ve banka yöneticilerinin bir araya geldiği 3 saatlik kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıdan piyasalara koordinasyon ve yakın iletişim mesajları geldi. Bu sabah da Merkez Bankası, piyasa yapıcı bankaların APİ limitlerinin yarıya düşürüldüğünü açıkladı.

CDS 600 puan civarında

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 600 baz puan civarında seyrediyor.

Belirgin düşüşün ardından genel olarak yükseliş yönlü seyir izleyen 5 yıllık CDS geçen hafta 500 puanın altında idi. Sert yükselişler sonrası CDS önce 500 ardından 550 dün ise 600 baz puanı aştı. 5 yıllık CDS saat 0920'de 597/6124 seviyesinde.

Gösterge 10 yıllık tahvil ise önceki gün son işlemde yüzde 13.51 seviyesindeydi. Dün yaklaşık 75 baz puan artış gösteren 10 yıllık getiri son işlemde yüzde 14.28 seviyesindeydi.

Küresel piyasalarda da satıcılı seyir

Küresel piyasalar, haftanın son işlem gününde negatif bir tablo ile karşı karşıya... Asya borsaları ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in video uygulaması TikTok'un sahibi ByteDance'i ve mesaj uygulaması WeChat'in sahibi Tencent şirketinin ABD faaliyetlerini yasaklamasıyla geriliyor. Çin borsaları yüzde 2'leri aşan kayıplar yaşarken Japonya yüzde 1 civarı ekside. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1'den fazla düşüyor. ABD'de yeni yardım paketi hususunda anlaşmanın hala sağlanamamış olması da piyasaların moralini bozan unsurlar arasında yer alıyor. ABD endeksleri dün hafif artıda kapatmasına karşın ABD vadelileri ekside.

Altın 2.072 dolara kadar çıktı

Altın fiyatları kötüleşen koronavirüs salgınının ve salgının olumsuz ekonomik etkilerinin

güvenli limanlara yönelimi artırmasıyla rekor seviyeye yükseldi. Altın neredeyse son 10 yıldır

en uzun süreli haftalık kazanımını elde etmeye hazırlanıyor.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı ilk işlemlerde 2.072 dolarla rekor seviyeyi gördükten sonra yüzde 0,3 artışla 2.069 dolara yükseldi.

Petrol fiyatları geriliyor



Petrol fiyatları yükselen koronavirüs vakalarının ve ABD koronavirüs yardım paketinde

sonuca varılamamasının ardından dünkü kayıplarını artırarak petrol talebindeki artışın düşeceği

endişeleriyle geriledi.



Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,4 gerileyerek 44,91 dolarda

seyretti. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,5 düşüşle 41,74 dolara geriledi.