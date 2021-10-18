Dolar ve euro rekorlarına devam ediyor

Üst üste 7 işlem gününde rekor kıran dolar/TL, haftanın ilk gününde de rekor serisine devam ediyor. Bu sabah saatlerinde dolar/TL için tarihi seviyeler 9,29'a taşınırken Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etme olasılığı baskı unsuru olmaya devam ediyor.

Analistler, 21 Ekim Perşembe günü açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararında 50 baz puana kadar indirimin mevcut fiyatlar içerisinde olduğu görüşünde. Faiz indirimine gidilmemesi kurların ateşini düşürmesi yüksek bir olasılık olarak karşımıza çıkarken 50 baz puanın üzerindeki indirimlerde ise kurların rekor yolculuğunun sürmesi bekleniyor.

Euro/TL'de gece yarısı 10,79'u aşarak rekor tazledikten sonra gün içinde zirvenin altında dalgalanmaya devam ediyor.

Zirveyi 9,2955'e taşıyan dolar/TL saat 15:30 sularında 9,2850'den işlem görüyor. Euro/TL ise gün içi en yüksek seviye olarak 10,7997'yi gördükten sonra aynı dakikalar 10,7850'den el değiştiriyor.

Kurlardaki artış enflasyonu yüzde 20'nin üzerine taşıyabilir

TCMB'nin politika faizi şu an yüzde 18 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon ise yüzde 20'ye doğru yükselişini sürdürerek 2,5 yılın zirvesinde. Sadece Eylül ayı başından beri yüzde 10'un üzerinde değer kaybeden TL'de kayıplar geçişkenlik etkisiyle TÜFE'yi yüzde 20'nin üzerine tek başına yükseltebilecek bir neden olarak görülüyor.