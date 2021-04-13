Dolar ve euro sakin seyrini koruyor

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) 15 Nisan'daki faiz kararı öncesi 8,20'nin altında yatay bir seyir izliyor. Kurda Hazine borçlanmaları, sanayi üretim verileri, yeni koronavirüs önlemleri ve küresel piyasalar takip ediliyor.

Dolar/TL haftanın ilk gününde 8,20'nin üzerini test ettikten sonra günün kalanında 8,15 seviyelerinde dengelenmişti. Bu sabah saatleri itibarıyla da benzer seviyelerden güne başlayan dolar/TL 8,14-8,15 aralığında değerleniyor. Euro/TL için de 9,70'in hemen altındaki seviyeler korunuyor.

Dolar/TL geçen hafta da 8,15-8,20 arasında genel olarak yatay bir seyir izlemişti.

Küresel piyasalarda dolar, üç haftanın dibinde, gözler ABD enflasyonunda

Dolar, ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşük seyrin etkisiyle başlıca para birimleri

karşısında üç haftanın dip seviyesine yakın seyrederken, işlemciler TSİ 15:30'da yayınlanacak

ABD enflasyon verisini bekliyor.



ABD Hazine tahvil getirileri büyük çaplı mali destek paketlerinin gevşek para politikasının

devam etmesiyle birlikte ABD ekonomik büyümesini canlandıracağı ve enflasyonu yükselteceği

beklentileriyle son ayların en yüksek seviyelerine çıktıktan sonra gerilerken, dolar bu düşüşe

paralel olarak değer kaybetti.



ABD'de Perşembe günü açıklanacak perakende satış verisi da yakından izlenecek.

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren dün ABD ekonomisinin bu yıl destekleyici para ve maliye

politikası sayesinde önemli bir toparlanma görebileceğini, ancak istihdam piyasasının

toparlanmaktan hâlâ oldukça uzak olduğunu söyledi.



Dolar endeksi Asya piyasasındaki işlemlerde hafif artışla 92.170'e yükseldi ancak

yine de 23 Mart'tan bu yana en düşük seviyesi olan Perşembe günü gördüğü 91.995'e yakın

seyretti.