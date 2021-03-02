Dolar ve euro, sert düşüşlerin ardından bugün yatay

Dolar/TL'de, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ani bir şekilde yüzde 1,6 seviyesinin üzerine çıkması sonrası yaklaşılan 7,5'li seviyelerden getirilerdeki yükselişin durmasıyla 7,25'in altına kadar geriledi.

Döviz kurları, yeni haftaya yüzde 2'nin üzerinde düşüşle başlamasının ardından bu sabah yatay seyrediyor. Dün, 7,21'e kadar geriledikten sonra 7,30'un hemen altında tamamlayan dolar/TL, bu sabah 7,28-7,29 bandında değerleniyor.

Euro/TL için de 8,76-8,77 seviyeleri söz konusu. Euro, Türk Lirası karşısında geçen hafta içerisinde 9,10 seviyesini görmüştü.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde bugün şubat ayı dış ticaret rakamları dışında açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Şubat ayı ihracat rakamlarını saat 11:30'da düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak. Yurt dışında ise saat 10.00'da Almanya'da perakende satış verileri ve saat 11:55'te Almanya işsizlik rakamları açıklanacak. Saat 13:00'te de Euro bölgesi şubat ayı öncü TÜFE verisi gelecek.