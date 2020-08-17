Dolar ve euro tarihi zirvelerini yeniledi

17 Ağustos 2020

Küresel piyasalar haftaya pozitif bir başlangıç yaparken Türkiye piyasalarında ise yön aşağı doğru. Borsa İstanbul güne sınırlı da olsa yükselişle başlarken açılışın ardından gelen satışlarla eksiye döndü. Geçen haftayı 1.083 puandan kapatan, açılışta 1.090 puana kadar çıkan BİST 100 Endeksi sonrasında 1.077 puana kadar geriledi. Saat 10:35'te endeks 1.080 puanla ve yüzde 0,30 kayıpla işlem görüyordu.

Dolar/TL rekor kırdı



Dolar/TL kuru ise geçtiğimiz haftanın son günlerinde yeniden başladığı yükseliş hareketine bugün de devam ediyor. Dolar/TL'de zirve 7,39'un üzerine taşınırken euro/TL ise 8,77'yle rekor tazeledi. Saat 10:35'te dolar/TL 7,3870'ten euro/TL ise 8,7640'tan el değiştiriyordu.

Günün en önemli verilerinden biri olan bütçe rakamları saat 11.00'de açıklanacak.

Asya borsaları Çin öncülüğünde artıda

Asya borsaları ve ABD vadelilerinde kayda değer yükselişler yaşanıyor. Çin borsalarındaki yükselişten destek bulan Asya borsaları, yatırımcılar uzun vadeli ABD tahvillerinin satışının uzatılıp uzatılmayacağını ve doların üzerinden baskıyı azaltıp azaltmayacağını takip ederken son zamanların en yüksek seviyelerine yaklaştı.



Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5 artışla 565.74 seviyesine yükselerek Ocak'ta gördüğü 574,52 seviyesine yaklaştı.



Çin lokomotif endeksi, yüzde 2 yükselişle Asya borsalarının yükselişine öncülük ediyor. Çin'deki yükselişlerde Çin Merkez Bankası (PBOC) piyasalara 700 milyar yuan büyüklüğünde orta vadeli kredi sağlarken, krediler için faiz oranını dördüncü ayda da değiştirmedi.

Altın fiyatları 5 ayın dibinde düşüşünü sürdürüyor

Altın geçen hafta son beş ayın en düşük seviyesini gördükten sonra bu hafta açıklanacak Fed

tutanakları öncesinde satıcılı seyrin devam etmesiyle hafif geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 düşüşle 1.940 dolara geriledi.

Petrol fiyatları yükseldi



Petrol fiyatları, Ağustos ve Eylül'de Çin'in büyük miktarlarda ABD ham petrolü ithal

edeceğini açıklamasının talepteki iyileşmeye dair endişelerin önüne geçmesiyle yükseldi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,7 artarak 45,10 dolara

yükseldi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,8 artışla 42,35 dolarda seyretti.,

Günün ajandası



- TÜİK konut satış ve yapı izin istatistiklerini açıklayacak. (10.00)

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, bütçe rakamlarını açıklayacak. (11.00)

- ABD'de New York Fed imalat endeksi (15.30), NAHB konut piyasası endeksi (17.00) verileri takip edilecek.