Dolar ve euro yatay seyrediyor

Haftaya yatay başlangıç yapan döviz kurlarında benzer hareketler bugün de devam ediyor. Dolar/TL, 13,80; euro/TL ise 15,65 civarında işlem görüyor.

TL'nin sürekli artan negatif getiri etkisi ve enflasyonda daha da yükseliş yaşanabileceği beklentisiyle dolar/TL geçen hafta yaklaştığı 14 seviyelerine yakın seyrediyor.

Dolar/TL, tarihi 18,4 zirvesinden 10'a doğru geriledikten sonra TCMB rezervlerinden döviz arzına rağmen yönünü yukarı çevirmişti.

Hazine, iki ihale daha düzenleyecek

Piyasalarda borçlanma maliyetleri artan Hazine'nin bugün düzenleyeceği iki ihale ve ödemeler dengesi verileri takip edilecek. Hazine dün 12 ay vadeli kuponsuz tahvil ve beş yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ile yaklaşık 7 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi. Hazine'nin borçlanma maliyetleri artmaya devam etti. Hazine bir yıl önce gerçekleştirdiği 5 yıllık borçlanma maliyeti yüzde 13.42 iken dünkü borçlanma maliyeti yüzde 26.34 oldu. Bu verilere göre Hazine'nin borçlanma maliyeti bir yıl öncesine göre TCMB'nin faiz indirimlerine rağmen 1,300 baz puan artmış durumda.

Hazine bugün ise 5 yıl vadeli TLREF endeksli ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihaleleri düzenleyecek. Bugünkü ihalelerden özellikle 7 yıl vadelide güçlü talep bekleniyor. İhalelerde sabit kuponlu borçlanmalara zayıf, değişken borçlanmalara ise daha yüksek ilgi beklentisi sürüyor.

Faizlerde artış sürüyor

Hükümetin TL'nin çekiciliğini artırmak için yeni araçlar çıkarıp çıkarmayacağı, enflasyonu düşürmek için ne adımlar atacağı yakından izlenecek. Yılsonunun geride kalmasına rağmen piyasa faizlerinde ise artış devam ediyor. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün yüzde 24.96'ya yükselerek geçen hafta gördüğü yüzde 24.87 zirvesini aştı. Dün son işlem ise yüzde 24.91 seviyesindeydi.

Piyasa faizleri de zararı Hazine tarafından üstlenilen kamu bankaları haricinde benzer şekilde yukarı yönlü bir seyir izliyor. Erdoğan'ın yatırım için düşük faiz istekliliğine rağmen ticari kredi faizlerinde özellikle son haftada belirgin artışlar yaşanıyor. TCMB haftalık verilerinde sadece mortgage faizlerinde yükseliş olmadığını ülke genelinde tüm faizlerin yükseldiğini gösteriyor.

Şirketler de TL dönüşüm hesabı açabilecek

Yurtiçi yerleşik tüzel kişiler, döviz tevdiat hesapları ve altın hesaplarının TL vadeli mevduat hesaplarına dönüşmesi halinde sağlanacak desteğe ilişkin esasları düzenleyen tebliğ kapsamına alındı. Böylece bireysellerden sonra kurumsallar için de dövizden TL'ye geçiş teşvik edilirken kur riski ise yine kamu tarafından üstlenilmiş olacak.

Öte yandan her yıl olduğu gibi yılın ilk günlerinde Hazine'nin eurobond ihracına çıkıp çıkmayacağı da piyasada takip ediliyor.

Dövize talep devam ediyor

Faizlerde herhangi bir artırım olmayacağını açıklayan hükümet, kur korumalı mevduat gibi TL'yi bireysel tasarruf sahipleri için daha çekici kılacak finans ürünleri tasarlamış olsa Aralık sonu mevduat verileri bireylerin dolar talebinin devam ettiğini gösterdi.

Son yılların en büyük değer kaybı sonrasında TL'yi destekleme adına getirilen kur korumalı mevduat hesaplarının büyüklüğü 100 milyar TL'nin üzerine çıksa da, yüksek enflasyon ve belirsizlik nedeniyle döviz bozdurarak yeni sisteme geçiş görece düşük kaldı.