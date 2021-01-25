Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı?

Yurt içinde haftaya kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi verileriyle başlanırken, yurt dışında Davos Zirvesi takip edilecek.

Dolar/TL, yeni haftaya 7,40'ın hemen üzerinde başlarken euro/TL ise 9,03-9,04 düzeyinde değerleniyor.

S&P, Türkiye'nin notunu değiştirmedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu teyit etti. S&P, Türkiye'nin döviz cinsinden uzun dönem notunun 'Durağan' görünüm ile 'B+' olarak devam etmesine karar verdi. Foreks'in 12 ekonomist ile düzenlediği ankette de kredi notu ve görünümde bir değişiklik beklenmiyordu.



Goldman Sachs Türk Lirası için önümüzdeki üç aylık tahminin

7,00-7,50 arası olduğunu açıkladı.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verilerini açıklayacak. (10.00).

Kapasite kullanım oranı 2021 yılının ilk verisi olarak takip edilecek.

Geçen yılın son ayında kapasite kullanımı yüzde 75,60 seviyesinde gelmişti. Aynı ayda reel kesim güven endeksi 106,8 puan olmuştu



Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), sektörel güven endekslerini güncellenmiş verilerle yayımlamaya başlayacak (10.00).



Yurt dışında günün en önemli verisi Almanya Ifo iş ortamı endeksi olacak (12.00). Yılın son ayında 92,1 olarak açıklanan endeksin bir miktar gerileyerek 91,9 puana ineceği tahmin ediliyor.



Borsa İstanbul'da 2020 yılının son çeyreğine ilişkin bilanço dönemi Arçelik'ten gelecek mali tablolar ile başlıyor.



Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin 61. turu İstanbul'da başlayacak.

Online Davos Zirvesi başlıyor

Yurt dışında online olarak gerçekleştirilecek Davos Zirvesi başlayacak. 25-29 Ocak arasında gerçekleştirilecek zirveye dünya genelinden 2000'den fazla lider katılacak. İspanya Başbakanı Pedros Sanchez ve Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame Zirvenin ilk konuşmacıları arasında yer alacak.



Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde (19.15),

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Andrew Bailey (20.00) Zirvede konuşma yapacaklar. Lagarde ayrıca Frankfurt'ta düzenlenen "Yeşil

Bankacılık ve Yeşil Merkez Bankacılığı: Doğru Konseptler Nedir?" konferansında konuşacak (14.45).



ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi (16.30), Dallas Fed

Teksas imalat aktivite endeksi (18.30) ve 2 yıllık tahvil ihalesi izlenecek.