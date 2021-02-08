Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı?

Yurt içinde önemli bir verinin olmadığı haftanın ilk gününde yurt dışında Almanya sanayi üretimi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması izlenecek.

Üst üste 4. gününe de düşüşle başlayan, son 10 günün 8'ini değer kayıplarıyla tamamlayan dolar/TL, 7 liranın altına doğru hareketini sürdürüyor. Geçen haftanın son işlem gününde 7,02'ye kadar çekildikten sonra 7,06'nın hemen altında haftayı kapatan dolar/TL, yeni haftanın ilk gününde 7,05 civarında değerleniyor. Şubat ayıyıla birlikte düşüşünü hızlandıran euro/TL ise cuma günkü kapanışın hafifi altında 8,49-8,50 düzeyinde işlem görüyor.

GÜNÜN AJANDASI

Haftanın ilk günü Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak (10.00).



Hazine ve Maliye Bakanlığı iç borçlanmanın ortalama vadesi, maliyeti ve iç borç çevirme oranlarını duyuracak (17.30).

Almanya'da sanayi üretimi (10.00), Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güven Endeksi (12.30) yurt dışında öncelikli izlenecek veriler olacak.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) President Christine Lagarde, Avrupa Parlamentosu'nda ECB 2019 yıllık raporu konusunda yapılacak müzakerelere katılacak (19.00).