Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı?

Yeni haftanın ilk işlem gününde yurt içi piyasalarda veriler izlenirken bütçe rakamları ön plana çıkıyor. ABD'de NASDAQ ve New York Borsalarında 'Başkanlar Günü' nedeniyle işlem yapılmayacak.

Geçen hafta 7,0080 ile son 6 ayın en düşük seviyelerini gördükten sonra 7,03'lerde tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya 7,01-7,02 düzeyinde başladı. Euro/TL'de ise 8,52'lerde yatay hareketler gözlemleniyor.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), yılın ilk ayına ilişkin konut satış verilerini açıklayacak. Konut satışları bir önceki ay yüzde 47,6 düşüşle 105 bin 981 seviyesinde kalmıştı (10.00). TÜİK aynı saatte tarım ürünleri üretici fiyat endeksini de yayımlayacak.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak ayına ilişkin bütçe rakamlarını duyuracak (11.00).



Hazine, 7 yıl vadeli değişken faizli ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilleri yeniden piyasaya sunacak.

ABD borsalarına ek olarak Arjantin, Brezilya, Kanada, Çin, Hong Kong ve Tayvan olacak.



Euro Bölgesinde dış ticaret ve sanayi üretimi rakamları açıklanacak (13.00). Sanayi üretiminde aylık yüzde 0,3 düşüş, yıllık yüzde 0,5 artış beklentisi bulunuyor.



Euro Bölgesi Maliye Bakanları toplantısı gerçekleştirilecek.