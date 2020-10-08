Dolar ve euro yeni zirveleri gördü

08 Ekim 2020

Küresel piyasalarda iyimserlik havası yaşanıyor. Bu iyimserliğin nedeni ise ABD'de ekonomiye daha fazla destek verileceğine dair yeniden canlanan umutlar... Öte yandan piyasalar kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların zafer kazanacağını fiyatlamaya başladı. Bu gelişmeler ışığında, Asya borsaları bugün bir ayın zirvesine yükselirken ABD vadelileri de yüzde 0,4'ler civarı artıda. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3 artışla art arda dördüncü seansta da yükselerek eylül başından bu yana en en yüksek seviyelere ulaştı. Avustralya borsası, federal bütçede açıklanan beklentilerin üzerindeki mali desteğin etkisiyle yüzde 1.1 değerlenirken Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.5 yükseldi.

Dolar 7,90'ı aştı

Yurt içinde ise rutin haftalık para banka istatistikleri dışında veri gündemi bugün de zayıf. Dolar/TL 7,91 seviyelerini test ederek tarihi zirvesini yenilerken, euro/TL de 9,32'yi aşarak rekor tazeledi.



Jeopolitik gelişmeler, TL'de negatif ayrışmanın temel gerekçesi olarak gösteriliyor. Bu arada Merkez Bankası (TCMB) ise likidite adımlarıyla piyasaya sağladığı fonlamanın maliyetini yükseltmeye devam ediyor. Dün itibarıyla ortalama fonlama maliyeti yüzde 11.47'ye yükseldi. Gecelik faizler bankanın faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 11.75'i de aşarak yüzde 12'nin üzerine çıkarken, bankanın sıkılaştırma adımları devam ediyor.

Altında yatay seyir



Altın fiyatları ABD'de ekonomiye daha fazla destek verileceğine dair yeniden canlanan umutların etkisiyle yatay seyrederken yatırımcılar dünyanın en büyük ekonomisinin durumuna yönelik daha fazla gösterge için günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD işsizlik maaş başvurularını bekliyorlar.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı önceki seansta yüzde 1,1 yükseldikten sonra bugün 1.884 dolarda yatay seyrediyor. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,2 gerileyerek 1.887 dolardan işlem görüyor.

Petrolde talep endişesi

Petrol fiyatları petrol işçilerinin Delta Kasırgası öncesinde Meksika Körfezi'ndeki sondaj kulelerini tahliye etmeleriyle hafif yükseldi. ABD ham petrol stoklarının artmasıyla petrol talebinin gerileyeceğine yönelik endişeler sürüyor. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün yüzde 1,6 geriledikten sonra bugün yüzde 0,2 artışla 42,08 dolara yükseldi. ABD hafif ham petrolü dün yüzde 1,8 geriledikten sonra bugün yüzde 0,1 artışla 39,98 dolardan işlem görüyor.

Trump 'paket iptali' kararında geri adım attı



Bir gün önce yeni ekonomiyi destekleme paketi hakkında Kongre ile yapılan müzakerelerden çekilme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, dün geri adım attı. Trump Kongre'ye koronavirüsten yoğun zarar gören sektörler, küçük işletmeler ve tüketicilere destek olacak küçük ölçekli bir dizi yardım paketi hazırlama çağrısında bulundu. Trump'ın tavır değişikliği risk iştahını destekledi. ABD'de yeni seçim anketleri Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın Kasım seçimleri öncesinde Trump'a oldukça önünde olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar, böyle bir sonucun yeni bir canlandırma paketi geçişini daha olası hale getirmesini öngörüyor.