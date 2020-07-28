Dolar ve euro yeniden hareketlendi

28 Temmuz 2020

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Küresel piyasalarda pandemi ve ABD-Çin geriliminde yaşanan gelişmelerle birlikte belirsizlikler sürerken oluşan bu tablodan en çok etkilenenler ülkelerin para birimleri oluyor. Son 2 yılın dibini gören ABD dolarının üzerindeki baskı, salgından tahrip olan küresel ekonominin toparlanacağına olan güvenin artmasıyla birlikte mayıs ayının sonundan bu yana devam ediyor.

Euro ise Avrupa ekonomisindeki salgın sonrası normalleşme adımları ve Avrupa Birliğinin üzerinde anlaşmaya vardığı 750 milyar euroluk paketten aldığı destekle 1,17 düzeyine yükselerek dolar karşısında 23 ayın zirvesine kadar çıktı.

Dolar/TL ve euro/TL dün akşam neler yaşandı?

Uluslararası arenada euro ve doların değerini etkileyecek birçok gelişme yaşanırken dün akşam saatlerinde Türk Lirası, dolar ve euro karşısında ani ve kısa süreliğine sert değer kayıpları yaşadı. Borsa İstanbul'un kapanış dakikalarında 6,8550 seviyelerinde olan dolar/TL kuru, 18.00 ila 22.00 saatleri arasında 7 lirayı aşan ani bir yükseliş yaşadı. Bu 4 saatlik dilimde dolar/TL saat 20:10 sularında 7,0010'a kadar yükseldi. Saatler 22:00'ı gösterdiğinde ise dolar yeniden 6,85 düzeyine çekilmişti. Aynı saatlerde benzer hareketlilik euro/TL kurunda da yaşandı. 18:00 ila 22:00 aralığında euro/TL, 8,07'den 8,2239'a kadar ulaştı. Euronuun uluslararası piyasalarda yaşadığı yükselişin etkisiyle 8,05'lere kadar yükselen kur dün gece yaşanan atakla tarihi seviyelerini 8,2240 düzeyine kadar taşımış oldu.

Dolar/TL ve euro/TL'de yükseliş bugün de sürüyor



Dolar ve euro, Türk Lirası karşısında dün dalgalandıktan sonra gece boyunca eski seviyelerine geri dönmüştü. Güne 6,85'ten başlayan dolar/TL, öğle saatlerinde yukarı yönlü hareketlerini sürdürdü ve saat 12:55 itibarıyla 6,97'nin üzerinde değerleniyor. 8,07'nin üzerindegüne başlayan euro/TL ise aynı dakikalar 8,18'in üzerine tırmandı.

'TL'de bir değer kaybı eğilimi vardı'

Döviz kurlarındaki hareketliliği değerlendiren Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, dün akşam yaşananları uzun süredir yatay bir bir bantta seyreden dolar/TL'nin bu trendi kırma çabası olarak değerlendiriyor. Euro/TL'deki hareketliliği de euro/dolar paritesindeki değer artışlarıyla ilişkilendiren Erkan, "Kurlardaki hareketliliğin temel bir nedeni yok. Tamamıyla anlık bir piyasa hareketleri olarak yorumluyorum. Özellikle dolar/TL'de uzun süren yatay seyir sonrası TL'nin değer kaybetme eğilimi zaten vardı. Sonuç itibarıyla hepimizin bildiği gibi yüksek enflasyon, yükselen cari açık gibi sorunlar hala devam ediyor" dedi. BDDK'nın yurtdışı yerleşiklere ve yatırım bankalarına sağladığı swap esnekliğini de yorumlayan Erkan, beklenen bir hamle olduğunu ve piyasaların normalleşmesi için alınan bir karar olduğunu ifade etti.