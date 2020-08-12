Dolar ve euro yeniden yükselişe geçti

12 Ağustos 2020

Geçtiğimiz hafta tarihi seviyelere yükselen döviz kurları, Merkez Bankası'nın piyasalardaki likiditeyi sınırlayıcı adımları sonrası düşüşe geçmişti. Bugün ise döviz kurlarında yüzde 1 civarı yükselişler yaşanıyor.

Yurt içinde, dolar/TL ve Euro/TL, son 2 gündür yaşadığı düşüşün ardından bu sabah sakin bir başlangıç yapmıştı. Piyasaların açılmasıyla yönünü yukarıya çeviren olar/TL 7,31'in' üzerine çıkarken Euro/TL 8,60'a doğru hareketlendi.

Saat 14:50 itibarıyla dolar/TL 7,3160'dan; euro/TL ise 8,6035'ten el değiştiriyordu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 değer kaybıyla 7,2278'den tamamlamıştı.

Güne yüzde 0,44 yükselişe 1.114 puandan başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışın ardından gelen satışlarla düşüşe geçti. Gün ortasında kayıplarını sıfırlayan endeks saat 12:50 sularında endeks yüzde 0,12 primle 1.111 puandaydı.

1.860 dolara çekilen altın tepki alımlarıyla yükseldi

Koronavirüs salgınında, aşı çalışmalarına ilişkin ABD ve Rusya'dan gelen haber akışları altın fiyatlarında sert düşüşleri de beraberinde getiriyor. Geçen hafta 2.075 dolarla rekor kıran altının ons fiyatı 1.900 doların da altına geriledi. Sabah saatlerinde 1.860'ı gören altın bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla yeniden 1.930 dolara yükseldi.



Yurt içinde de hem spot altın hem de dolar/TL kurundaki hareketlerin etkisiyle gram altın fiyatları sabah gördüğü 432 lira seviyesinden 455 liraya yükseldi.

Petrol fiyatları 45 doların hemen altında

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının analistlerin beklentilerinin üstünde düşerek ABD'nin petrol talebinin koronavirüsün olumsuz etkilerini atlatabileceği umutlarını artırmasıyla yükseldi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün %1 geriledikten sonra yüzde 0,3 artışla 44,54 dolara yükseldi. ABD hafif ham petrolü dün %0.8 düştükten sonra yüzde 0,2 yükselerek 41,70 dolarda seyretti.

Dolar yönünü yukarı çevirdi

Dolar, ABD tahvil getirilerinin artmasıyla yen karşısında hafif yukarı yönlü hareket etti. Yeni Zelanda doları merkez bankasının tahvil alım programını uzatmasıyla son bir ayın en düşük seviyesini gördü.

ABD'nin 10 yıllık tahvillerinin getirisi bugün yapılacak en büyük 10 yıllık tahvil ihalesi öncesinde son iki ayın en büyük kazanımını elde etti. Tahvil getirilerinin yükselmesi özellikle Asya'daki işlemlerde altının satıcılı seyretmesine neden olurken yeni baskıladı.

Yen yüzde 0.24 değer kaybıyla 24 Temmuz'dan beri en düşük seviyesini görerek 106.76 dolarda işlem gördü. Dünyanın ikinci en büyük altın üreticisi olması nedeniyle son iki gündür yaklaşık yüzde 7 gerileyen altın fiyatları Avustralya dolarının düşmesine neden oldu.



Avustralya doları yüzde 0.35 düşüşle 0.7120 dolara gerilerken, Yeni Zelanda doları

yüzde 0.5 gerileyerek 0.6547 dolarda seyretti.