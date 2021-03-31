Dolar ve euro yoğun gündem öncesi sakin

Ayın son günü veri bakımından hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun geçecek. Bugün ayrıca Anayasa Mahkemesi HDP'ye yönelik kapatma davası için karar verecek.

Dün yüzde 3'ün üzerinde yükselerek 8,45 seviyesini gören dolar/TL, TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun faizlerin enflasyonun üzerinde tutulacağı mesajları sonrası 8,30'lara gerilemişti. Dolar/TL bugüne de 8,30'un hemen üzerinde yatay hareketlerle başlıyor. Euro/TL için ise 9,79-9,80 seviyeleri mevcut.

ABD tahvil faizleri ve dolar endeksinde yükseliş sürüyor

Türk Lirası üzerinde son dönemde baskı unsuru yaratan ABD tahvil faizleri dün yüzde 1,77'yi gördükten sonra 1,70 seviyesine çekilmişti. Bu sabah yeniden yönünü yukarı çeviren faizler 1,74 düzeyine yükseldi. Tahvil getirilerindeki artışın desteklediği ABD Doları Endeksi ise son 5 ayın zirvesi olan 93,45 düzeyinde.

Goldman Sachs, Türkiye'ye yönelik bu yılki büyüme beklentilerinde aşağı yönlü revizyona gitti. Daha önce yüzde 5,5 olan 2021 büyüme beklentisi yüzde 3,5'e çekildi. Kurum, cari açığın milli gelire oranına ilişkin beklentilerini de yüzde 3,5'ten yüzde 1,5'e indirdi. Analizde TCMB'de yaşanan görev değişiminin ardından TCMB'nin reaksiyon işlevi ve politika yapma süreci etrafındaki belirsizliğin önemli düzeyde arttığına dikkat çekildi.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK dış ticaret istatistikleri, ekonomik güven endeksi ve 2020 yılı ikinci yarıyılı için elektrik ve doğal gaz fiyatlarını duyuracak.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı son çeyrek dönemin borç stoku verilerini açıklayacak. Brüt dış borç stoku bir önceki dönem 435,1 milyar dolar, net dış borç stoku 262,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu (12.00) .



TCMB aylık para ve banka istatistiklerini duyuracak (14.30).



Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, bugün HDP'nin kapatılmasına ilişkin davada ilk incelemesini yaparak, iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.



İngiltere'de final GSYH, işletme yatırımları ve cari denge (09.00), Almanya işsizlik rakamları (10.55), Euro Bölgesinde tüketici fiyatları (12.00), Avrupa piyasalarında öncelikli takip edilecek veriler olacak.



ABD'de MBA mortgage verileri (14.00), ADP özel sektör istihdamı (15.15), Chicago PMI (16.45), bekleyen konut satışları (17.00) ve DOE petrol stokları izlenecek.