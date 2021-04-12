Dolar ve euro, yoğun haftaya nasıl başladı?

Yurt içinde haftaya yoğun bir gündemle başlanacak. Merkez Bankası tarafından açıklanacak ödemeler dengesi ve TÜİK tarafından açıklanacak işgücü istatistikleri günün en önemli verileri olacak.

Yeni haftanın ilk gününde döviz kurlarında çok sınırlı olmakla birlikte yukarı yönlü bir hareket mevcut. Dolar/TL, 8,17-8,18 seviyelerinden işlem görürken euro/TL 9,73'ten işlem görüyor.

GÜNÜN AJANDASI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapacak (19.00).

TÜİK işgücü verilerini açıklayacak (Saat 10:00)



2021 Yılında aylık olarak açıklanmaya başlanan işsizlik oranı, yılın ilk ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilerle yüzde 12,2 olarak açıklanmıştı. Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 14,2, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 24,7 seviyesinde gelmişti. Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (SPM), Şubat için mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı tahminini yüzde 12,5 olarak açıkladı. Bir önceki ay oran yüzde 13,4 seviyesindeydi.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayı ödemeler dengesi verilerini açıklayacak.



Yılın ilk ayında cari işlemler dengesi 1,87 milyar dolar açık vermişti. Foreks Anketine katılan 14 ekonomist Şubat ayında cari işlemler dengesinin 2,45 milyar dolar açık vereceğini tahmin etti.

Analistlerin 2021 yılı sonu için beklentisi 26,0 milyar dolar açık oldu.



Hazine, Nisan ayının ilk ihalelerini düzenleyecek. 2 Yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ile 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil yeniden piyasaya sunulacak. Bir önceki 2 yıllıkta fiaz yüzde 16,50, TLREF'e endekslide yüzde 4,43 olmuştu.



TÜİK ayrıca İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıklayacak. (10.00)



New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’nde yapılacak duruşmada Halkbank’ın avukatları ve savcılar üst mahkemenin üç hakimi Raymond J. Lohier, Jr., Susan L. Carney ve William J. Nardini’nin karşısına çıkacak.

Euro Bölgesinde perakende satışlar (12.00) verileri gelecek. Perakende satışların aylık yüzde 1,0 artması, yıllık yüzde 5,7 düşmesi bekleniyor.



