Dolar ve euro yoğun veri gündemi öncesi sakin
Döviz piyasaları bugünden itibaren yaklaşık bir hafta sürecek olan kritik bir döneme giriyor. Kritik veriler öncesinde sakinliğini koruyan dolar/TL 8,60'ın hemen altında, euro/TL ise 10,46-10,47 seviyelerinde.
Türk lirası varlıklar ve piyasalar için yaklaşık bir hafta süreç kritik süreç bugün başlıyor. Bugünün yurt içi ajandasında nisan ayı işgücü istatsitikleri ile haftalık para banka ve menkul kıymet istatistikleri izlenecek. Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ile ABD'de merakla beklenen enflasyon rakamları açıklanacak.
Döviz piyasaları, bugün ve haftaya açıklanacak olan yurt içi, yurt dışı veriler öncesinde hafta boyu olduğu gibi yatay seyrini koruyor. Dolar/TL, 8,60'ın hemen altında değerlenirken euro/TL 'de 10,46-10,47 seviyelerinde işlem görüyor.
Haftaya da Biden-Erdoğan görüşmesiyle başlayacak yoğun gündem Fed faiz kararı ve TCMB'nin faiz kararlarıyla devam edecek. Fed ve ECB'nin faiz kararlarının yanı sıra varlık alımlarında bir düşüşe gidip gitmeyecekleri en büyük merak ediliyor. Bu iki kurum ayrıca ekonomiye dair öngörülerini de revize edecek.
GÜNÜN AJANDASI
10:00 - TÜİK Nisan ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıklayacak. İşsizlik oranı Mart ayında yüzde 13,1 olarak açıklanmıştı.
10:00 - TÜİK ayrıca İnşaat Maliyet Endeksi ve Dış Ticaret Endeksleri verilerini yayımlayacak.
14:30- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek
14:45 - Yurt dışında en önemli gündem Avrupa Merkez Bankası(ECB) faiz kararı olacak Piyasalar ECB'den bu toplantıda da bir değişiklik beklemiyorlar.
15:30 - ECB Başkanı Christine Lagarde, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyecek.
15:30 - Günün diğer önemli gündemi ABD tüketici fiyatları verileri olacak. Ülkede tüketici fiyatları Nisan ayında aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 4,2, çekirdek tüketici fiyatları aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 3,0 olarak açıklanmıştı
ABD'de ayrıca işsizlik başvuruları (15.30), doğal gaz stokları (17.30), Hazine bütçe dengesi (21.00) verileri bulunuyor.