Dolar ve euro yükselişini sürdürüyor

Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda fiyatlanacak önemli bir veri akışının olmadığı yeni günde, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Finansal Hizmet Komitesi sunumu, Almanya büyüme verileri öne çıkıyor.

Geçtiğimiz hafta ortasında 6,90'ın da altına çekildikten sonra dolar/TL'de cuma günüyle birlikte başlayan yükseliş trendi üst üste 4. gününde de devam ediyor. Sabah saatlerinde 7,10'un altında seyreden dolar/TL, piyasaların açılmasıyla birlikte yeniden yönünü yukarı çevirdi ve 7,15'e yaklaştı. Benzer grafikleri çizen euro/TL'de ise 8,6935'ler görüldü. Euro/TL , geçen hafta 8,36 ile son 6 ayın en düşük seviyelerindeydi.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde tek veri TÜİK tarafından açıklanacak olan yapı izin istatistikleri olacak (10.00).

ABD'de MBA mortgage verileri (15.00), yeni konut satışları (18.00), DOE petrol stokları (18.30) verileri izlenecek. 5 Yıllık takvil ihalesi de takvimde yer alıyor.



Almanya'da final GSYH verileri açıklanacak, 10 yıllık tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.



Fed Başkanı Powell, Finansal Hizmet Komitesi'ne yarı yıl Para Politikası Raporu'nun sunumunu yapacak. Sunumun önceki gün Senato Bankacılık Komitesi'nde yapılan sunumla aynı olması bekleniyor (18.00).



