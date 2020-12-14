Dolar ve euro yükselişte

Yurt içi piyasalar, yeni haftanın ilk gününde sanayi üretim endeksi ve perakende satış endekslerini takip etti. Sanayi üretimi beklentileri aşarken çift haneli büyüme kaydetti.

Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında istihdam verileri ve cari denge rakamlarıyla hareketlenen dolar ve euro, bu sabah saatleri itibarıyla da yönünü hafif yukarı çevirmiş durumda. Cuma günü 8,02 ile iki haftanın zirvesini gördükten sonra haftayı 7,84'ten kapatan dolar/TL, bugün 7,93'ün üzerinde el değiştiriyor. Euro/TL ise 9,50'den kapattığı geçen haftanın ardından bugün 9,63-9,64 bandında değerleniyor.

Sanayi üretim endeksi çift hane arttı

Sanayi üretimi ekim ayında, yüzde 8 artış beklentilerine karşın yüzde 10,2 artış gösterdi. Aylık bazda 0,8 gerilemesi beklenen sanayi üretimi, yüzde 1,1 arttı.