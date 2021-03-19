Dolar ve euroda aşağı yön sürüyor: Düşüşler yüzde 1'in üzerinde

Merkez Bankaları haftasının son gününde yurt içi ve yurt dışında veri anlamında sakin bir gün bekleniyor. Yurt dışında sabahın erken saatlerinde Japonya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve faizleri sabit bıraktı.

TCMB'nin beklentileri aşan 200 baz puanlık faiz artışıyla birlikte kurlarda yüzde 2'lerin üzerinde gerilemeler yaşanmıştı. O düşüşler bugün de sürüyor. Dolar/TL 7,2362'ye, euro/TL 8,6147'ye kadar çekildi.

Öğle saatlerinde bir faiz artış haberi de Rusya'dan geldi. Rusya Merkez Bankası bugün yaptığı politika toplantısında artan enflasyon baskılarını işaret ederek faiz artırdı. 25 baz puanlık artışla birlikte Rusya'da politika faizi yüzde 4,25'ten yüzde 4,50 seviyesine çıkarıldı.

ABD 10 yıllık hazine tahvil getirileri %1.706'ya gerilemeden önce dün %1.754'e çıkarak bir yılı aşkın süredir en yüksek seviyeyi gördü. Dolar endeksi dün %0.5 artışla son iki haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından hafif yükseldi.

Bankacılar, TCMB her ne kadar ilave parasal sıkılaşma yapabileceğini belirtse de %19'un politika faizinde yılın zirvesi olacağını, indirimlerin ise yılın son çeyreğinde başlayabileceğini öngörüyor.

Öte yandan genel beklenti TL'nin dolar karşısında değer kazanacağına ilişkin tahminlerin de önümüzdeki dönemde daha sık görüleceği yönünde.