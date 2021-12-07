Dolar ve euroda aşağı yönlü dalgalı seyir

Döviz kurları haftanın ikinci işlem gününe yüzde 1'i aşan düşüşlerle başladı. Üç seanstır 13,8'e yakın seviyelerde kapanış yapan dolar/TL, bu sabah piyasaların açılışıyla birlikte düşüş geçti ve 13,51'li seviyelere kadar geriledi. Dolar/TL, gece boyunca ve sabah saatlerinde 13,80'in üzerindeydi.

Euro/TL ise 15,60'ların üzerinden 15,3190 seviyelerine kadar çekildi.

Dolar ve euro, piyasaların açılmasıyla yüzde 2'lere yaklaşan düşüşlerinin bir kısmını geri aldı.

Türkiye'nin risk primini gösteren beş yıllık CDS'leri dün 6 baz puan düşüşle 531/540 baz puana inmesine karşılık Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

Geçen iki müdahale 13,80 seviyesinden gelmişti

Dolar/TL 13,80 seviyelerinin hemen altındaki seyrine devam ederken, yatırımcılar TCMB'nin piyasaya müdahalede bulunup bulunmayacağını izlemeye devam edecekler. Geçen hafta dolar/TL'de TCMB'nin iki müdahalesi kurun 13,8 seviyesinin üzerine çıkmasıyla başladı.

TCMB her ne kadar piyasa müdahalelerinde seviye değil sağlıksız fiyat oluşumlarını gidermeyi hedeflediğini belirtiyor olsa da, analistler TCMB'nin müdahalede bulunduğu seviyelerin TL'nin 14 seviyesine yaklaşmasıyla başladığına dikkat çekerek, yeni değer kayıplarının önüne geçmeyi amaçlıyor olabileceğini belirttiler.

Yüksek enflasyon ve faiz indirimleri kurları baskılıyor

Yaklaşık yüzde 21 ile üç yılın zirvesindeki enflasyonda birkaç ay içinde gerçekleşmesi beklenen 10 puan artışa ve TL'nin eksi getirisine rağmen TCMB'nin Aralık ayında bir faiz indirimine daha gitme ihtimali TL'nin değerini tarihi dip seviyelere düşürdüğü gibi toparlanmasına da engel oluyor.

TL'deki değer kayıplarının önümüzdeki aylarda enflasyonu daha da yükselterek TL varlıkların yurtiçi tasarruf sahipleri için çekiciliğini düşük tutması bekleniyor.

Uluslararası piyasalara bakıldığında ise hisse piyasalarında risk iştahının toparlandığı görülürken, dolarda Cuma yayımlanacak olan ABD enflasyon verisi bekleniyor.

ABD'de enflasyonun %7 seviyesini aşması halinde Fed'in para politikasını sıkışlaştırma takviminin öne çekileceği beklentisinin kuvvetlenecek.