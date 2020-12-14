Dolar ve euroda dalgalı seyir

Yurt içi piyasalar, yeni haftanın ilk gününde sanayi üretim endeksi ve perakende satış endekslerini takip etti. Sanayi üretimi beklentileri aşarken çift haneli büyüme kaydetti.

Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında istihdam verileri ve cari denge rakamlarıyla hareketlenen dolar ve euro, yeni haftanın ilk gününde cuma günkü hareketlerini tekrarladı. Sabah saatlerinde yükselişe geçen dolar/TL, saat 11.00'da Londra piyasasının açılışına kadar değer kazandı ve 7,9369'a kadar tırmandı. Sonrasında net bir şekilde kademeli olarak gerileyen dolar/TL, kapanışa doğru güne başlangıç seviyelerine geriledi. Saat 15:00'da dolar/TL 7,8480'den euro/TL ise 9,5360'tan el değiştiriyordu.

Sanayi üretim endeksi çift hane arttı

Sanayi üretimi ekim ayında, yüzde 8 artış beklentilerine karşın yüzde 10,2 artış gösterdi. Aylık bazda 0,8 gerilemesi beklenen sanayi üretimi, yüzde 1,1 arttı.