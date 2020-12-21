Dolar ve euroda dalgalı seyir

Yurt içi piyasalarda Merkez Bankası'nın aralık ayı faiz kararını açıklayacağı yeni hafta, küresel piyasalarla birlikte salgında mutasyon endişeleriyle başladı. Günün ilk bölümünde dolar/TL'de dalgalı seyir dikkat çekti. Sabah saatlerinde 7,73'ün üzerini gören dolar/TL, sonrasında bir miktar geriledi ve 7,65'ler düzeyine çekildi. Euro/TL'deki yükseliş ise dolar/TL'ye göre daha sınırlı kaldı ve öğle saatlerinde kur düşüşe geçti. Saat 12:50'de 7,6590'dan euro/TL ise 9,3315'ten el değiştiriyordu.

Dolar/TL Cuma günü gerilediği 20 Kasım'dan beri en düşük seviye olan 7.6095'i görmüştü.



Küresel piyasalarda dolar, birçok ülkenin COVID-19 tecrit uygulamalarını sıkılaştırmasının ardından yatırımcıların güvenli gördükleri dolara yönelmeleri sonucu değer kazandı.

Tüketici güven endeksi değişmedi

Yurt dışında önemli bir verinin bulunmadığı haftanın ilk gününde, yurt içinde tüketici güveni takip edildi. TÜİK ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi aralık ayında aylık bazda değişmedi ve 80,1 puan seviyesinde gerçekleşti.