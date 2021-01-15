Dolar ve euroda dalgalı seyir

Dolar/TL, hafta başında ABD faizlerinin yüzde 1,2'ye doğru yükselişe geçmesiyle gördüğü 7,5'li seviyelerden getirlerdeki yükselişin durmasıyla 7,4'ün altına indi. Gün içi en düşük seviye olarak 7,35'i gören dolar/TL öğleden sonra 7,41 düzeyine çıktı.

Kur geçen hafta Ağustos 2020'den beri en düşük olan 7.24 seviyesine kadar geriledikten sonra haftayı 7.35'in hemen üzerinde tamamlamıştı.

Dolar/TL'deki yükseliş bu haftanın ilk günlerinde belirginleşti. Kur hafta başında 7.5245'e kadar yükseldikten sonra 7.4'ün altına gerilemiş durumda. Kurda hem yükselişteki hem de düşüşteki ana belirleyici ABD faizlerinde beklenenden erken bir artış olabileceği görüşüydü. Dün Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları bu endişeleri azalttı.

Deniz Yatırım bu sabah yayımladığı raporda, "Fed Başkanı Powell ve seçilmiş başkan Biden'in ın açıklamaları kısa vadeli volatiliteyi dengelemek adına önemliydi. 2021 yılına dair şekillendirdiğimiz ana fiyatlama temalarımızdan birisi global çapta tahvil faizlerindeki yükseliş senaryosuydu. Zamanlama olarak bu sürecin erken başlamış olması ve yılın ilk işlem günlerinde etkisini şiddetlendirmesi kısmen panik ortamı yaratmış olsa da ilerleyen zamanlarda belirli bir dengeye oturacağını ve yatırımcı kesiminde de daha anlaşılır şekilde yolunda ilerlemeye devam edeceğini değerlendirmeye devam ediyoruz" görüşüne yer verildi. Rapor şöyle devam etti:

"Kısa vadede ABD 10y tahvil faizinde %1-1.10 aralığında işlemlerin yoğunlaştığını görecek olursak –beklentimiz bu yönde- öngörülebilirliğin arttığı ve bunun yanında panik ortamının sakinlediği farklı bir faza geçmemiz daha kolay olacak."