Dolar ve euroda dalgalı seyir

Yurt içi piyasalarda gözler yarın açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Bugünün gündeminde fiyatlanacak önemli bir ekonomik veri bulunmazken, salgın nedeniyle devam eden kısıtlamalar konusunda yeni kararların tartışılacağı Kabine Toplantısı takip edilecek. Yurt dışında ise ABD verileri ve Fed tutanakları günün önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Dün 6,97 seviyelerinden yönünü yukarı çeviren dolar/TL, bugün 7,06 seviyesine kadar yükseldi. Gün ortasına doğru yeniden aşağı yönlü hareketlenen dolar/TL, bir kez daha 7 liranın altına çekildi. Kurda işlemler gün ortasında 6,98-6,99 lira aralığında gerçekleşiyor. Euro/TL için ise 8,50'nin üzerinde.

Teknik açıdan dolar/TL'de 7,10'un altında kalınması durumunda 6,85'in gündeme gelebileceğini söyleyen analistler, olası yükselişlerde 7,30'un direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Analistler, dolar/TL'nin geçen yılın haziran ve temmuz aylarında 6,70-6,90 bandındaki yatay seyrinin ardından ağustosta yükseliş trendine başladığını ve Türk lirasındaki değer kaybının kasım ayına kadar devam ettiğini hatırlattı.

GÜNÜN AJANDASI

Merkez Bankası verilerine göre; özel sektörün uzun vadeli yurtdışı kredi borcu 2020 sonunda 163.5 milyar dolara geriledi, 2019 sonuna göre 16.5 milyar dolar azaldı.

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek (15.30). Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması bekleniyor. Bakan Koca dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından, “Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre ‘yerinde karar’ dönemine geçiyoruz” açıklaması yapmıştı. Mart ayı başından itibaren kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması bekleniyor. Toplantıda okullarla ilgili bir karar alınıp alınmayacağın da izlenecek. Kabine'nin reformlar konusunu da ele alacağı belirtiliyor.

ABD'de önceki ay düşüş gösteren perakende satışlarda yılın ilk ayında artış tahmin ediliyor (16.30).



Aynı saatte açıklanacak olan üretici fiyatları için aylık beklenti yüzde 0,4, yıllık beklenti yüzde 0,8 artış yönünde oluştu.

ABD Sanayi üretiminde bir önceki ay yüzde 1,6 olan artışın yılın ilk ayında daha düşük bir seviyede, yüzde 0,4 kadar artacağı beklentisi bulunuyor (17.15).

ABD'de gelecek diğer veriler API petrol stoku (00.30), MBA mortgage verileri (15.00), işletme stokları, NAHB Konut Piyasası Endeksi (18.00) olacak. Ayrıca 20 yıllık tahvil ihalesi de takip edilecek.



Fed, 26-27 Ocak FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak (22.00).

Fed, 27 Ocak'ta sonucunu açıkladığı toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı. Fed'in faiz aralığı yüzde 0,00-0,25 seviyesinde bulunuyor.