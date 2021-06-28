Dolar ve euroda dalgalı seyir

Döviz kurları, veri bakımından sakin seyreden haftanın ilk gününde dar bir aralıkta olsa da dalgalı ve yönsüz bir seyir izliyor. Dolar/TL ve euro/TL, yeni haftanın ilk saatlerindeki sakin başlangıcın ardından piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte yönünü aşağıya çevirdi. Piyasaların fiyatlayacağı önemli bir ajandanın olmadığı haftanı ilk gününde, dolar/TL ve euro/TL'de yüzde 0,3 civarı geriledikten sonra öğle saatlerine doğru düşüşlerini geri aldı.

Dolar/TL, 8,75-8,76 seviyelerinde alıcı bulurken; euro/TL ise 10,45'in üzerinde değerleniyor.

ABD Doları, küresel piyasalardaki kayıplarını geri aldı

Küresel piyasalara bakıldığında, dolar Cuma günü gördüğü ABD'de yayımlanan ve Fed'in en yakından izlediği enflasyon göstergesi olan PCE verisinin ardından kaydettiği kayıpları telafi etti.

Cuma günü yayımlanan PCE beklentilerin hafif altında bir değer alsa da yatırımcılara hakim olan ABD'de enflasyon yükseleceği endişeleri doların gücünü korumasını sağladı. Dolar endeksi PCE verisinin ardından gördüğü dip seviye olan 91.254'ten toparlanırken bugün 91.793 ile Cuma'ya göre yatay seyretti.

Bu hafta piyasalarda hangi veriler izlenecek?

Bu hafta yurtiçinde yayımlanacak veriler arasında yarın Haziran ayı ekonomik güven endeksi, Çarşamba günü Mayıs ayı dış ticaret verisi bulunuyor. Perşembe günü imalat sanayinin öncü göstergelerinden Haziran ayı Türkiye imalat sanayi PMI ve aynı gün İTO İstanbul enflasyon verisi yayımlanacak. Ayrıca Cuma günü de Haziran ayı önü dış ticaret verileri yayımlanabilir.

Yurtdışında ise Cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi bekleniyor. İstihdam verisi, ücret artışları kaynaklı enflasyon hakkında ipucu verdiğinden ABD'de enflasyon ve dolayısıyla faizlerin seyrini tayin için yakından izleniyor. Ayrıca Perşembe günü yayımlanacak ABD ISM imalat sektörü verisi de izlenecek.

Ayrıca bu hafta iki buçuk yıldan uzun sürenin zirvesini gören petrol fiyatlarının seyri açısından Suudi Arabistan ve Rusya önderliğindeki petrol ihracatçısı ülkelerin (OPEC+) üretim politikası toplantısı izlenecek. Toplantıda petrol üretiminin bir miktar daha artırılması kararının alınacağı tahmin ediliyor. (Haberi yazan Can Sezer Redaksiyon Birsen Altaylı)