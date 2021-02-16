Dolar ve euroda düşüş devam ediyor

Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı dün düzenlediği iki ihalenin ardından bugün de iki gösterge tahvilde satışa çıkacağı ihaleler izlenecek.

Dün 6 ay sonra 7 liranın altına gerileyen dolar/TL'nin 7 liranın altında kalıcı olup olmayacağı piyasalardaki en önemli soru işaretleri arasında. 6,95'in altına kadar çekilen dolar/TL günü 6,9640'tan yapmıştı. Bu sabah saatlerinde de kur yeniden 6,95'in altına geldi. Euro/TL'de de 8,43'ler ile geçen yılın ağustos ayından bu yana görülen en düşük seviyeler mevcut.

Analistler 'teknik' olarak nasıl yorumluyor?

Analistler, TCMB'nin sıkı para duruşunu devam ettirmesi, fiyat istikrarının sağlanması konusunda atılan adımlar ve hükümet tarafından açıklanması beklenen ekonomik ve hukuk alanındaki reformların Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 7,10'un altında kalınması durumunda 6,85'in gündeme gelebileceğini söyleyen analistler, olası yükselişlerde 7,30'un direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Analistler, dolar/TL'nin geçen yılın haziran ve temmuz aylarında 6,70-6,90 bandındaki yatay seyrinin ardından ağustosta yükseliş trendine başladığını ve Türk lirasındaki değer kaybının kasım ayına kadar devam ettiğini hatırlattı.

GÜNÜN AJANDASI

Hazine, 2 yıl ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil için ihale yapacak. Bir önceki 2 yıllıkta ortalama faiz yüzde 14,51, 5 yıllıkta yüzde 13,00 olmuştu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Aralık ayına ilişkin konut fiyat verilerini açıklayacak (14.30).

Yurt dışında ABD'de New York Fed imalat endeksi ve Almanya ZEW endeksi ön plana çıkan veriler olacak. Almanya ZEW Ekonomik Duyarlılık Endeksinin 61,8 puandan 60,0 puana, Cari Koşullar Endeksinin -66,4 puandan -68,5 puana ineceği düşünülüyor (13.00). New York Fed İmalat

Endeksinin ise 3,5 puandan 5,9 puana çıkacağı yönünde beklentiler oluştu.



Euro Bölgesi için 2020 yılı 4.çeyrek GSYH ikinci tahmini de diğer takip edilecek veri olacak. İlk tahminler dönemsel yüzde 0,7, yıllık yüzde 5,1 düşüş yönünde açıklanmıştı (13.00).