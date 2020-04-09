Dolar ve euroda düşüş hız kazandı

09 Nisan 2020

Güne 6,78 seviyelerinde başlayan ve gün içerisinde 2018 yılından bu yana en yüksek seviyeler olan 6,7935'e kadar yükselen dolar/TL kuru FED'in 2,3 trilyon dolarlık yeni hamlesi ve IMF'in Türkiye açıklamaları sonrasın sert bir şekilde düşüşe geçti.

FED ve IMF'in açıklamalarından hemen önce saat 15:00 sularında 6,75 sevilerinde seyreden dolar/TL kuru dakikalar içerisinde 6,62'ye kadar geriledi. Kur, saat 16:25'te 6,6225 ile gün içi en düşük seviyesini gördü. Benzer hareketler euro/TL'de de yaşandı. Gün içinde 7,38'in üzerini gören euro/TL kuru, 7,24'e kadar çekildi.

Saat 18:00'de dolar/TL kuru 6,6450'ten; euro/TL ise 7,2690'dan el değiştiriyordu.

Petrol fiyatları 35 doları aştı

Öte yandan OPEC toplantısı öncesinde ortaya atılan günlük 20 milyonluk kesinti iddiaları sorası brent petrolün varil fiyatı 35 dolara kadar yükseldi. Saat 18.00 itibarıyla brent petrolün varil fiyatı 35,15 dolara kadar tırmandı.

Borsa İstanbul 95 bin puanın üzerine çıktı

Borsa İstanbul da döviz kurlarındaki sert düşüşe paralel bir şekilde öğleden sonra geri verdiği sabahki kazançlarını IMF ve Fed gelişmeleriyle geri aldı. BİST 100 Endeksi günü yüzde 2,80 primle 95 bin 834 puandan kapattı.

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