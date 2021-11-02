Dolar ve euroda düşüş sürüyor

G20 Zirvesindeki Erdoğan-Biden görüşmesinden çıkan iyimser havanın desteğiyle gerileyen döviz kurları bugün dünkü seviyelerin hafif üzerinde seyrediyor. Yen ayın ve haftanın ilk gününde 9,50'nin altını gören ve 9,53'ten kapanan dolar/TL, bugün günün ilk bölümünde 9,46'ya kadar gerilese de 9,50'nin hemen üzerinde işlem görüyor. Euro/TL, bir ara 11 liranın altını test etti.

Dolar/TL, Osman Kavala ile ilgili çağrı yapan 10 büyükelçi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "istenmeyen kişi" ilan edilmesi yönündeki açıklaması ile başlayan diplomatik gerilim ile geçen hafta yükseldiği 9,85 tarihi zirvesi sonrasında 9,42'ye kadar gerilemişti.

Dolar/TL neden geriledi?

Analistler, Batı ile ilişkilerin daha da kötüleşmesi ihtimalini yaratan gerilimin azalmasının TL'ye pozitif yansıdığını belirtirken, kur haftayı 9,60'a yakın seviyelerde tamamlamıştı. TL dün ise dolar karşısında %1 ile gelişmekte olan ülke para birimlerinin ötesinde değer kazanırken bankacılar bu kazancı Türkiye-ABD görüşmesi sonrası negatif bir hava oluşturabilecek açıklama olmamasına bağladılar.

ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan haftasonunda Roma'da G20 Liderler Zirvesi sırasında yaptıkları görüşmede F-16 konusunu görüştüler, Erdoğan görüşmelerin olumlu geçtiğini açıkladı.

Gözler enflasyon rakamlarında

Piyasada yarın ise Ekim ayına ilişkin enflasyon verileri izlenecek. Anketlerde Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Ekim'de aylık bazda yüzde 2,76, yıllık ise yüzde 20,4 ile Kasım 2018'den beri en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor.