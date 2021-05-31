Dolar ve euroda düşüş yüzde 1 civarında

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Yurt içinde veri bakımından yoğun haftanın ilk rakamları 2021 yılı ilk çeyrek GSYH sonuçları oldu. Türkiye ekonomisi 2020'nin son çeyreğine göre yüzde 9 küçülmüş olsa da yıllık bazda yüzde 7 büyüdü. Yüzde 6,5 seviyelerindeki beklentileri aşan büyüme verisinin ardından güne sakin başlayan döviz kurları yönünü aşağıya çevirdi. Gün ortasına doğru dolar/TL ve euro/TL'de düşüş yüzde 1'i buldu. Sabah saatlerinde 8,57'lerdeki dolar/TL gün içi en düşük seviye olarak 8,47'ye çekilirken euro/TL ise 10,47'den 10 kuruşluk düşüşle 10,34 kadar geriledi. Günün ikinci bölümünde dolar/TL, kısa bir süre 8,50'nin üzerini test etsede yine 8,47 civarına geldi.

Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde 8,6136 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Borsa İstanbul ekside

Borsa İstanbul ise güne alıcılı başlarken BİST 100 Endeksi , günün ilk yarısında gün içi en yüksek seviye olarak 1.427 puanı gördü. Sonrasında gelen satışlarla endeks, 1420 puanın altına geriledi.

Gram altın fiyatları ise küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki yatay seyre rağmen dolar/TL kurundaki düşüşe paralel olarak 520 liraya geriledi. Spot altının onsu 1.904-1.905 dolar ile cuma günkü kapanış fiyatlarına yakın işlem görüyor.

Ahlatcı Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış ÜRKÜN:

"Fed'in hamleleri merak ediliyor ve fiyatlanmaya devam edilecek"

Ahlatcı Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış Ürkün piyasalarda son gelişmeleri ve haftanın dinamiklerini değerlendirdi. Ürkün'ün DÜNYA için kaleme aldığı piyasa analizi şöyle:

"Geçen haftanın son işlem gününde ABD’den gelen çekirdek PCE sonuçları yakından takip edildi. ABD'de çekirdek enflasyon, 25 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3.1'e yükseldi. Son dönemde FED her ne kadar enflasyona geçici dese de rakamsal değerlendirmede enflasyonun yükselişte olduğu ortada. Örneğin yüzde 4,2 ile genel enflasyon 2008'den bu yana en yüksek seviyesinde seyrediyor. ABD’de ithalat ve ihracat fiyatlarının da artmaya devam ettiği gözleniyor. Küresel boyutta incelediğimizde ise emtia fiyatlarının yükselişi sürüyor. En önemli endüstriyel metallerden biri olan Bakır'ın fiyatı artık tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunuyor. Ayrıca gaz fiyatları 2014'ten bu yana en yüksek seviyelerinde, galon başına 3 doların üzerinde. Salgın etkisinden Dünya olarak kurtulmaya başladığımızın emarelerinin olduğu ortamda ülkeler normale dönmeye başladıkça ertelenmiş tüketim, hizmet talebi vb. tüketim artışı sağlanan güçlü desteklerle oluşan likidite bolluğu ile bakılırsa enflasyonun yükselişi sürecek gibi görünüyor. FED’in ise görünüm bu şekilde olursa geçici ifadesini ne zaman değiştirmeye başlayacağı daha fazla merak edilip fiyatlanmaya da devam edecektir. Sonuç olarak buradan piyasaların önümüzdeki dönemde algılarının tahvil alımlarının ne zaman azaltılmaya başlanacağına doğru açık kalmaya devam edeceğini ve fiyatlamaların buna daha fazla duyarlı olabileceği sonucu çıkabilir. Bu hafta ABD’den gelecek tarım dışı istihdam veri setinde istihdamdaki artış ve ücret artışının şiddeti bu konudaki en yakından izlenecek sonuçlar olacak.

Piyasalarda bu hafta neler takip edilecek?

Bu hafta yurt içinde enflasyon sonuçları Perşembe günü açıklanacak. Mayıs ayında tam kapanma nedeniyle veri toplama güçlükleri nispeten daha düşük bir enflasyon artışı getirebilir. Fakat yine de artış eğiliminin devam etmesi yukarıda açıkladığımız nedenlerle sürecek gibi görünüyor. Çekirdek enflasyon, gıda enflasyonu, enerji fiyatları artışları Türk Lirası’nın gidişatı ve TCMB’nin alacağı kararlar açısından piyasaların yakından takibi altında olacak.



ABD'nin ekonomik toparlanması ne kadar hızlı? Cuma günkü ABD tarım dışı istihdam raporu, bu tartışmaya ışık tutacak. Nisan ayında, ABD'deki istihdam artışı, işçi ve hammadde kıtlığı nedeniyle beklenmedik bir şekilde yavaşlamıştı. Tarım dışı istihdam artışı 1 milyona yakın tahminlere kıyasla yalnızca 266.000 kişi olarak açıklanmıştı. İstihdam konusundaki iyimserlik, artan enflasyon ve azalan hükümet mali desteğine ilişkin endişeleri dengeleyerek Mayıs ayı ABD tüketici güvenini 14 ayın en yüksek seviyesine çıkardı. Mayıs ayı için 650.000 artış öngörülüyor. Güçlü veriler, Fed'in beklenenden daha erken tahvil alımı azaltımına başlamasına ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirebilir.



Avrupa’da ise Salı günkü Euro bölgesi flaş enflasyonu, bir sonraki Avrupa Merkez Bankası toplantısı yaklaşırken kesinlikle dikkat çekecek. Güçlü veriler, yeni bir enflasyonist dönemin başladığına dair heyecan veya korku uyandırabilir. ECB Baş Ekonomisti Philip Lane, enflasyonun geri döndüğü yorumlarına karşı çıkarak, işgücü piyasalarının kriz öncesi seviyelere dönmesinin yıllar alacağını ve toparlanmayı güvence altına almak için hala teşvikin gerekli olduğunu vurguladı.