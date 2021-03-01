Dolar ve euroda düşüş yüzde 2,5'i geçti

Türkiye'de 2020 yılı ve son çeyrek döneme ilişkin GSYH verileri açıklandı.Türkiye ekonomisi, 2020 yılının son çeyreğinde 5,9 büyüme kaydederken 2020 yılı tamamındaki büyüme yüzde 1,8 olarak gerçekleşti.

Büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından haftaya düşüşle başlayan döviz kurlarındaki aşağı yönlü hareket günün ikinci yarısında da devam etti. Geçen hafta yüzde 8 civarı değerlenerek 7,4854'e kadar yükselen dolar/TL, yeni haftanın ilk saatlerinde 7,40'ın altına çekilmişti. Büyüme verisi öncesinde 7,37-7,38 seviyelerindeki kur, piyasaların da açılmasıyla birlikte 7,30'un altına kadar çekildi. Öğleden sonra kademeli düşüşüne devam eden dolar/TL, saat 15:30 sularında 7,25'in altını gördü. Geçen haftanın son 2 gününde 9,10 seviyesine kadar tırmanan euro/TL de dolar/TL'deki hareketle paralel olarak 8,72'ye kadar çekilde. Euro/TL'deki düşüş ise yüzde 2,5'i geçti.

Döviz kurlarında haftanın ilk gününde yaşanan hızlı düşüşleri değerlendiren A1 FX Araştırma Müdürü Eren Can Umut, düşüşün sürmesi durumunda 7,21 ile 7,17 seviyelerinin izlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Umut'un analizi şöyle:



"Dolar/TL paritesinde negatif ayrışma yaşanmıştı. Bu sayede paritenin 7.5000 seviyesine yaklaşıldığını gözlemlemiştik. Yeni haftaya başlarken küresel ölçekte risk alma iştahında oluşan artış sayesinde hisse senedi piyasaları ve GOÜ para birimlerinin alıcılı seyrediyor. Bu sayede Dolar/TL’de geri çekilmenin oluştuğunu ve bu sayede 200 günlük üssel ortalamanın geçtiği 1.2830 desteğinin altında fiyatlamaların oluştuğunu görmekteyiz. Bu noktada benzerlilerine göre paritenin pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. Kısa vadede geri çekilmenin devamı adına 200 günlük üssel ortalamanın altında fiyatlamaların devam etmesi gerekiyor. Böyle bir durumda 7.2100 –

7.1700 bölgesinin izlenmesi gerektiğini not edelim. Geri çekilmenin hız kazanması adına 7.1700 desteğinin kırılması ile 6.9800 seviyelerine kadar düşüş hareketi hızlandırabileceğini hatırlatalım.

Paritede yukarı yönde iştahın korunması için 7.2830 seviyesinin üzerinde fiyatlamaların oluşması gerekiyor. Mevcut durumda bu seviyenin altında fiyatlamaları takip ediyor olsak da yukarı yönde fiyatlamalar ile bu seviyenin üzerinde kalıcılığın oluşması durumunda 7.5000 – 7.5400 bölgesini izlemeye devam edeceğiz."