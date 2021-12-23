Dolar ve euroda düşüş yüzde 6'yı aştı

Dolar/TL, TL mevduata Hazine ve Merkez Bankası (TCMB) destekleriyle tarihi zirvelerden sert düşüşünü sürdürürken piyasalar düşüşte kamunun bir payı olup olmadığını anlamaya çalışıyor.

Hafta başında yaşanan önlemler ve kura endeksli mevduat ile örtülü faiz artışının etkisiyle hızla gerileyen döviz kurları, üst üste 4. gününde de düşüşünü sürdürüyor. Hem euro hem de dolar kurlarında düşüş yüzde 6'yı aşarken dolar/TL 11,30'un altına geriledi. 13 liranın altına inen euro/TL için gün içi en düşük seviye 12,78 oldu.

Küresel hisselerdeki yükselişler erken Asya işlemlerinde devam ederken, güvenli liman olarak görülen dolar yeni koronavirüs varyantı Omicrona dair olumlu gelişmeler ve ABD'den gelen ekonomik verilerin ardından piyasaların rahatlamasıyla baskı altında kaldı.

Küresel piyasalarda dolar haftanın dibinde

Güvenli liman olarak görülen dolar, Omicron varyantının hızla yayılmasına rağmen yatırımcıların küresel ekonomik görünüme dair daha iyimser kalmasıyla yaklaşık bir haftanın dip seviyesine geriledi. Dolar endeksi 96,042 seviyesini görerek dün 96,020 ile 17 Aralık'tan bu yana ilk kez kaydedilen dip seviyeden çok uzaklaşmadı.

Riske duyarlı Avustralya doları dün görülen yüzde 0,86 artışın ardından yatay seyrederek 0,72125 dolardan işlem gördü. Sterlin yüzde 0,63 artışın ardından fazla değişmeyerek 1,33515 dolarda seyretti. Piyasalarda, Omicron varyantı nedeniyle yeniden uygulanmaya başlanan kısıtlamalara dair artan tedirginliğin ardından Pazartesi gününden bu yana risk iştahında toparlanma görüldü. Euro dün yüzde 0,33 yükseldikten sonra 1,13325 dolarda yatay seyretti. Dolar yen karşısında 114,16 yeni görerek dün 114,37 yen ile kaydettiği bir ayın zirve seviyesine yaklaştı.