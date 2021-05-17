Dolar ve euroda düşüşler hız kazandı

Yurt içi piyasaların kapalı olduğu geçen haftanın ikinci yarısında uluslararası piyasalarda devam eden işlemlerde dolar/TL 8,50'nin üzerini görmüştü. Haftayı 8,46 kapatan dolar/TL, yeni haftanın başlangıcında düşüşe geçti. Kurlardaki düşüş işlemlerin artmasıyla hız kazanırken saat 09:20 itibarıyla yüzde 1,4 civarı düşüşle 9,34'ün hemen altında işlem görüyor.

Euro/TL ise geçen cuma günü 10,30'ün üzerine tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine tırmandı. Rekor seviyelerden gerileyen euro/TL, haftanı açılışında 10,13'e kadar çekildi. Euro/TL'de de düşüş yüzde 1,4 civarında.

GÜNÜN AJANDASI

Nisan ayı Merkezi yönetim bütçe verileri açıklanacak (11.00)

TÜİK Tarım Ürünleri ÜFE ve ücretli çalışan istatistiklerini yayımlayacak (10.00).

TCMB özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerini duyuracak (10.00).

ABD'de New York Fed imalat Endeksi (15.30), NAHB Konut Piyasası Endeksi (17.00), sermaye hareketleri (23.00) verileri izlenecek.

Euro bölgesi maliye bakanları Euro bölgesindeki makroekonomik ve mali gelişmeleri ele almak üzere bir araya gelecek.