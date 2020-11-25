Dolar ve euroda hareketli gün

Geçtiğimiz hafta TCMB'nin faiz kararıyla 7,50'lere kadar gerileyen dolar/TL, üst üset dördüncü işlem gününe de yükselişle başladı. Son iki ayın en düşük seviyeleri olan 7,50'ye göre artış, 4 günde 50 kuruşu geçti. Salı günü 8 liranın üzerine doğru hareketlenen dolar, bu sabaha da 8,00 lira seviyelerininin üzerinde başladı. Ancak piyasaların açılmasıyla birlikte kurlarda aşağı yönlü bir hareket gözlemleniyor. 7,91'e kadar çekilen dolar/TL, akşam 16:30 sularında yeniden 8 liranı üzerine tırmandı. 8 liranın üzerinde kalıcı olamayan kur, hızla 7,97-7,98 bandına geriledi. Benzer grafiği sergileyen euro/TL ise 9,53 ile 9,42 aralığında dalgalı bir gün geçiriyor. Saat 17:35'te dolar/TL 7,9830'dan euro/TL ise 9,4930'dan el değiştiriyordu.

ABD işsizlik maaş başvuruları 778,000 ile beklentinin üzerinde geldi

ABD Çalışma Bakanlığı, 21 Kasım ile biten haftada 778,000 kişinin işsizlik maaşı başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki bu artış, koronavirüs vakalarındaki yükselişin ve işletmelere getirilen kısıtlamaların işsizliği arttırdığını ve iş gücü piyasasındaki toparlanmayı yavaşlattığını gösterdi.

OPEC+ hafta boyunca toplanacak

OPEC+ petrol ve enerji bakanlarının gelecek hafta yapacakları ve 2021 yılı ilk çeyrek üretim miktarına karar verecekleri toplantı öncesinde OPEC ve müttefiklerinin uzmanları bu hafta boyunca toplantılar yapacaklar.



OPEC'in ekonomik komisyonu kurulunun teknik düzeyde yetkililerin yapacağı toplantıların ilki bugün gerçekleştirilecek. OPEC+ bakanlarının gelecek hafta yapılacak toplantıda üretimin 2021 ilk çeyrekte cari seviyede devam ettirilmesi yönünde bir karar almaları bekleniyor.