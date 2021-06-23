Dolar ve euroda hareketli gün

Dün 6 günlük yükseliş serisini sonlandıran dolar/TL, salı günü 8,80 sınırına dayandıktan sonra dün 8,65'in altına kadar çekilmişti. Küresel piyasalarda ABD dolarının güç kaybetmesiyle ve ABD tahvil faizlerindeki düşüşün desteğiyle gerileyen dolar/TL kuru, günün ilk yarısında düşüşünü sürdürdü ve 8,60'ın altına çekildi. Euro/TL de 10,32-10,33 bandından 10,25 seviyelerine kadar geriledi.

Kurlar, günün ikinci yarısında düşüşlerini geri verirken dolar/TL 8,65'lere, euro/TL ise 10,33'ün üzerine çıktı.

Küresel piyasalarda ABD Doları bir haftalık artışının 3'te 1'ini geri verdi

Dolar, Powell da dahil olmak üzere Fed yetkililerinin para politikasında sıkılaşmaya gitmek

için erken olduğunu vurgulamasıyla iki günü ekside kapattıktan sonra bugün de aşağı yönlü

seyretti.



Geçen haftanın sonunda 92.408 ile iki ayın zirvesini gören dolar endeksi Asya piyasasındaki ilk işlemlerde 91.775 seviyesindeydi. Fed'in geçen hafta yatırımcıların beklentilerinden erken faiz artırımına gideceği işaretini vermesinin ardından değer kazanan dolar geçen Çarşamba'dan beri elde ettiği kazanımlarının yaklaşık üçte birini geri verdi.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirileri bir hafta önce yüzde 1,5940'a kadar yükselmesinin ardından Asya'daki işlemlerde hafif gerileyerek yüzde 1.4616'ya düştü.



Powell ve New York Fed Başkanı John Williams dün para politikasında sıkılaşmaya gitmeden ve

borçlanma maliyetleri yükseltilmeden önce ekonomik toparlanmaya vakit tanınması gerektiğini

vurguladı. Euro geçen hafta 1.18470 dolara kadar düştükten sonra toparlanarak 1.19340

dolarda yatay seyretti.



ABD Hazine tahvil getirilerinin tersine hareket etmeye eğilimli olan Japon Yeni 110.740

seviyesinde sınırlı değişim gösterdi.





