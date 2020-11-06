Dolar ve euroda rekor yenilendi

06 Kasım 2020

ABD'de başkanlık seçimi sonuçlarına ilişkin belirsizlik devam ederken, Fed'in ekonomiye destek vermek için daha gevşek bir para politikası izleyeceği ve parasal genişlemeyi artıracağı beklentisine girilmesinin etkisi ile ABD Doları, önemli para birimleri karşısında değer kaybetti.

Euro, dolar karşısında 1,1884 ile 15 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ABD'nin ticari ortaklarının para sepeti karşısında ABD Doları'nın değerini yansıtan Dolar Endeksi (DXY) bugün son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Dolar/İsviçre Frangı 0,8995 ile Ocak 2015’ten beri en düşük seviyeye geriledi.

Gelişmekte olan para birimleri bugün dolar karşısında yüzde 0.2 - yüzde 0.5 bandında değer kaybetti.

Türk Lirasında değer kaybı devam ediyor

Yurt içinde ise ABD seçimleri ve TCMB adımları takip edilirken, Türk lirasında değer kaybı devam etti. Dolar/TL bu hafta 8.40-8.56 bandında hem aşağı ve hem de yukarı yönlü bir sert dalgalanmalar yaşadı. Dolar/TL'de zirve 8,5686'ya taşınırken, euro/TL 10,18 zirvesine ulaştı.

Belirsizlik ortamı ile altın tırmandı



Altın fiyatları dün yaşadığı 50 doları bulan yükselişlerle 1.950 doları geçtikten sonra bu sabah güne sakin başlamıştı. Ancak artan belirsizlik ortamıyla birlikte ilerleyen saatlerde altının ons fiyatı yeniden yükselişe geçti ve onsu 1.952 dolara kadar tırmandı.



Petrol fiyatlarını yüzde 2'den fazla düşürdü

ABD'de başkanlık yarışının sonucuna ilişkin belirsizliğin devam etmesi ve Avrupa'da koronavirüs vakalarında rekor artışlar yaşanmasının talep konusunda yol açtığı endişeler petrol fiyatlarını yüzde 2'den fazla aşağı çekti. ABD ham petrolü yüzde 2,76 düşüşle

37,72 dolar seviyesinden işlem görüyor. Brent petrolü 1 doları aşan değer kaybıyla 40,64 dolar/varil seviyesinde.





Gözler seçim sonuçlarında

ABD'de seçimlerin sonuçları kilit eyaletler oy sayımının devam etmesi nedeniyle tamamlanamadı. Bu eyaletlerden çıkacak kesin sonuçlar, Donald Trump'ın mı yoksa Joe Biden'ın mı başkan olacağını belirleyecek. Pennsylvania’nın Eyelet Sekreteri Kathy Boockvar, oy sayımının tamamlanmadığını ve hala binlerce oy pusulasının sayılmayı beklediğini kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlar’ı 3 Kasım başkanlık seçimini “çalmaya çalışmakla” suçladı. Demokrat Partili başkan adayı Joe Biden, Amerikan halkını seçim sonuçları konusunda sabırlı olmaya davet etti. Biden, “Sayımın sonunda seçimin kazananı ilan edileceğimizden şüphemiz yok’’ dedi.



Altın fiyatları son 3 ayın en iyi haftasını yaşıyor