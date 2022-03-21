Dolar ve euroda sakin seyir

Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkese yönelik görüşmeler, sahadaki durum ve Türkiye ekonomisine etkisi izlenmeye devam ederken dolar/TL sert yükseliş ve dalgalanma ardından 15 seviyesinin hemen altında denge buldu.

Dolar/TL, 14,9950 seviyesine kadar yükseldikten sonra Rusya'nın Ukrayna ile görüşmelerde "ilerleme" sağlandığına yönelik yaklaşık 10 gün önce yapılan ilk açıklama ile gerilemeye başlamıştı.

Dolar/TL bu ay en yüksek 14,9950'yi test edip en düşük 14,53'e kadar geriledikten sonra bu sabah saat 14,83 düzeyinde işlem görüyor. Euro/TL ise 16,40'ın hemen altında değerleniyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri bu ay yüzde 26.82'ye kadar çıkarak tarihi rekora yükseldikten sonra Cuma günü son işlemde yüzde 26.42 seviyesindeydi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri bu ay 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten geçen hafta 100 baz puana yakın gerilemişti. CDS Cuma gününü 575/584 baz puan seviyesinde tamamladı.

Hazine 2 ihale düzenleyecek

Hazine bugün 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihaleleri düzenleyecek. Yarın ise Hazine 4 yıl vadeli sabir kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi düzenleyecek. Yarın 2 yıllık TL cinsi sukuk ihracı da düzenleyecek Hazine aylık borçlanmasını yarın tamamlayacak.

Petrol yüzde 3 yükselişte

Petrol fiyatları, AB ülkelerinin ABD'ye paralel şekilde Rus ham petrolüne yaptırım uygulamayı değerlendirmesiyle 3 dolar yükselirken, haftasonu Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine gerçekleştirilen saldırı kaygılara neden oldu. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı Cuma günü yüzde 1.2 yükselmesinin ardından, bugün yüzde 3'ün üzerinde artarak 111 dolara yükseldi. ABD hafif ham petrolü, Cuma günü yüzde 1.2 yükselmesinin ardından, bugün yüzde 3,4 artarak 108 dolara yükseldi.

Altın fiyatları, Ukrayna krizinde bir yavaşlama belirtisi görülmemesi nedeniyle güvenli liman olarak görülen varlıklara talebin artmasıyla yükseldi. Ancak, Fed'in yüksek enflasyon ile mücadele etmek için para politikasını sıkılaştırma adımları kazanımları sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 artarak 1.925 dolara yükseldi.

Gözler Rusya-Ukrayna görüşmelerinde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, haftasonu Rusya ve Ukrayna'nın "kritik" konularda anlaşma sağlamaya yaklaştığını ve ateşkes gerçekleşeceğine dair umutlu olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati faiz ve kur odağında sığ bir alanın içerisinde sıkışan Türkiye ekonomisini "kurtardık"larını söylerken haftasonu konuşmasında kur ataklarına karşı tedirginlikleri de giderdiklerini söyledi.

Nebati, "Son aylarda gördüklerimizi kurun artık stabil olduğu ve kabul edilebilir sınırlar içerisinde yoluna devam ettiğini göstermesi açısından TL tasarruflarının özendirilmesi gayretiyle adeta birlikte yürüyor" dedi ve enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını söyledi.

Bu hafta iç piyasada Hazine ihaleleri yoğun veri gündemi dış piyasalarda ise Ukrayna gerginliği ana gündem maddesi.