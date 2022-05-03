Dolar ve euroda sakin seyir

Yurt içinde bayram tatili nedeniyle işlemlerin yapılmadığı günde küresel piyasaların gözü kulağı yarın açıklanacak olan Fed, faiz kararında. Haftaya ve mayıs ayına küresel piyasalardaki düşük hacimli işlemlerle yükselerek başlayan dolar/TL, bugün 14,87'li seviyelerde yatay bir seyir izliyor. Euro/TL'de de 15,64 seviyesinde sakin bir gün başlangıcı söz konusu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 14,8841'den tamamlamıştı.

Dolar endeksi, bugün önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 103,4'te dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,0510 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı politika faizi kararı öncesinde tahvil piyasalarında devam satış baskısının doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini bildirerek, söz konusu durumla birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin dün 3 Aralık 2018 haftasından bu yana ilk kez yüzde 3 seviyesini aştığını dile getirdi.

Karar metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların döviz piyasalarında oynaklığı artırabileceğini ifade eden analistler, tahvil piyasalarında Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlandığını söyledi.

Analistler, bugün yurt dışında Almanya'da işsizlik, İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde işsizlik ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini aktararak, Rusya-Ukrayna savaşındaki haber akışının da döviz kurları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.