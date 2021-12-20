Dolar ve euroda sert düşüş

Kabine toplantısı sona ermeden hemen önce yüzde 10'aşan yükeliş kaydeden dolar ve euro, Erdoğan'ın açıkladığı yeni düzenlemeler sonrası sert düşüş gösterdi. .

Erdoğan'ın yeni düzenlemeleri açıklaması sonrasında dolar 15 seviyesinin altına indi. Gün içerisinde 20 liranın üzerinde alıcı bulan euro ise 17 seviyesinin altında.

Döviz kurlarında atak devam ederken, döviz mevduatının çözülmesi ve yastık altını ekonomiye kazandırmak amacıyla sürpriz bir hamle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı. Erdoğan, "Vatandaşımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak" dedi.

Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalara da doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verileceğini açıkladı.