Dolar ve euroda sert düşüş: Türk Lirası yüzde 5 değer kazandı

09 Kasım 2020

Türk lirası varlıklar sıcak gündemle birlikte yeni haftaya oldukça hareketli başladı. Dolar ve euroda sert düşüş yaşanırken, borsada bankacılık hisseleri önderliğinde yükseliş hakim.

Hafta sonu Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Naci Ağbal'ın bugün piyasalara verdiği mesaj olumlu karşılık buldu.

Türk lirası dolar ve euro karşısında yüzde 5 değer kazandı. Dolar/TL 8,07 seviyelerine kadar geriledi. Benzer görünüm sergileyen Euro/TL de bugün en düşük 9,5994 seviyesini gördü.

Hızlı düşüşlerin ardından dalgalı seyir devam ediyor. Saat 13:00 itibariyle dolar/TL 8,14 ve euro/TL 9,67 seviyelerinde.

Bugün yazılı bir açıklama ile piyasalara mesaj veren TCMB Başkanı Naci Ağbal, temel amacın fiyat istikrarı olduğunu belirterek, "Tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacak. 19 Kasım'a kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilecek" diye konuştu.

"Faiz artırılacağı mesajı verildi"

Rabobank tarafından hazırlanan raporda, yeni TCMB Başkanı ataması ile TL'nin değerinde bugün dolara karşı yükseliş görüldüğü ifade edildi. Analist Piotr Matys, "Piyasaların göreve yeni atanan eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın likidite yönetiminde faiz koridorunu değil doğrudan gösterge faizi artıracağı görüşüne inanmaya karar verdiği anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.



Bu arada Reuters'ın haberine göre; TCMB Başkanlığı'na atanan Naci Ağbal, hafta sonunda İstanbul'da kamu ve özel bankaların genel müdürleri, sivil toplum kuruluşları, iş çevreleri ve düzenleyici kurumlar ile tek tek görüşerek ekonomideki gelişmeleri değerlendirirken, ardından dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a brifing verdi. Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak, Ağbal'ın çeşitli kesimlerin değerlendirmelerini aldıktan sonra ayrıca yapılan bir toplantıda bunları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiğini belirtirken, bu toplantıda AKP'nin ekonomi işlerinden sorumlu genel başkanı Nurettin Canikli ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Servet Bayındır'ın da "teknik destek" için yer aldığını ifade ettiler.

Tüm bunlarla birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dünkü istifa paylaşımı sonrası, resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

BIST 100 endeksi 1.226,31 ile 9 ayın en yüksek seviyesini gördü. Banka hisselerinin ortalama yükselişi yüzde 5'i buldu.

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