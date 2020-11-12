Dolar ve euroda son durum

12 Kasım 2020

Yurt içi piyasalar, ekonomi yönetimi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen destek mesajlarını fiyatlarken gözler gelecek hafta açıklanacak olan faiz kararında. Dün özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ak Parti Grup toplantısında yaptığı Yeni Merkez Bankası Başkanı ve Hazine Bakanının atacakları her adımda yanında olacaklarını ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için her türlü önlemi alacağı "Yeni Ekonomik Dönem" başlayacağını açıklaması piyasalarda olumlu karşılandı.

Oluşan iyimser havayla birlikte hafta boyunca gerileyen dolar/TL, bugün tepki alımlarıyla yönünü yukarı hafif çevirdi. Dünkü kapanışın yüzde 0,5 üzerinde değerlenen dolar/TL 7,83 geçerken; euro/TL ise 9,27 düzeyinden el değiştiriyor.

Para banka verileri bekleniyor

Yurt içinde önemli bir veri bulunmazken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) haftalık verileri takip edilecek. TCMB haftalık bülteninde özellikle yurt dışı yerleşikler ve rezervler izlenecek.



Biden'in Danışmanı Carpenter: Türkiye'yi köşeye sıkıştırma niyetinde değiliz

ABD’nin seçilmiş yeni Başkanı Joe Biden’ın Diplomasi Danışmanı Michael Carpenter, Türkiye ile ilgili ilişkilere yönelik yaptığı açıklamada, "Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak veya yaptırımlar yoluyla ekonomisini çökertmek arayışında değiliz" dedi.



Biden’ın diplomasi danışmanı Michael Carpenter, Türk lirasının gidişatını da değerlendirdi. Carpenter, son yıllarda özellikle gelişmekte olan ülkelerde en çok değer kaybeden para biriminin Türk lirası olduğunu söyledi. Türkiye’nin açık pazar ve açık ticaret koşullarına mecbur olmasının ABD ve AB için önemli bir başlangıç noktası olduğunu ifade eden Carpenter, "Ekonomik yaptırımlarla Türkiye’yi sıkıştırmak doğru bir yaklaşım değil" diyerek NATO üyelerinin ortak cephe oluşturması gerektiği önerisinde bulundu.

Yatırım bankalarından Türkiye için pozitif yorumlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yabancı bankalar Türk Lirası konusunda pozitife döndü. Citi yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın para politikasında daha ortodoks bir duruş sinyalini verdiğini belirterek, "Bu, Cumuhrbaşkanı'ndan çok uzun bir süredir duyduğumuz en şahin açıklamaydı ve dikkat göstermeyi hak ediyor" ifadelerini kullandı.



Ekonomi yönetiminde değişiklik sonrasında TCMB Para Politikası Kurulu'nun 19 Kasım toplantısından politika faizinde 500 baz puan faiz artırımı geleceğini öngören JPMorgan, TL'deki "ağırlığını azalt" poziyonunda karını realize ederek, "piyasa ağırlığı" pozisyonuna geçti.

Societe Generale de benzer değerlendirmelerde bulunarak Türk Lirası için hem ABD Doları hem de euro karşısında 'al' tavsiyesi verdi.



Goldman Sachs, TCMB'nin 19 Kasım'da yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini (1 hafta vadeli repo) 475 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasını beklediğini bildirdi.