Dolar ve euroda son fiyatlar

Yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in piyasalar kapandıktan sonra gelmesi beklenen Türkiye kararı takip edilecek. Avrupa'da ve ABD'de Satın Alma Yöneticileri Endeksi(PMI) verileri haftanın son gününün en önemli gündemi olacak. Piyasaların bir gözü de G7 Liderler Zirvesi'nde olacak.

Hafta başında 7 liranın altına indikten sonra bu seviyelerde kalmayı başaran dolar/TL, haftanın son işlem gününe 6,97-6,98 aralığında güne başladı. Euro/TL ise 8,45 seviyelerinde değerleniyor.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK tarımsal girdi fiyat endeksi, TCMB uluslararası yatırım pozisyonu, TOBB kurulan ve kapanan şirketler verilerini yayımlayacak (10.00).

Avrupa'da öncü PMI, Almanya'da üretici fiyatları (10.00), İtalya'da tüketici fiyatları (12.00) verileri izlenecek.



ABD'de öncü PMI (17.45), 2.el konut satışları (18.00), Baker Hughes sondaj kule sayısı (21.00) verileri izlenecek.



G7 Liderler Zirvesi, İngiltere'nin ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle yapılacak. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'in bugün yapılacak G7 liderler zirvesinde COVID-19 salgınına dünya çapında verilen yanıta ve global ekonominin yeniden inşaa edilmesi çabalarına odaklanacağını söyledi.