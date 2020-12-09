Dolar ve euroda yatay hareketler sürüyor

Yurt içi ve yurt dışında önemli bir verinin olmadığı hafta ortasında piyasalar aşı ve Brexit haberlerini izlemeye devam edecek. Haftanın ilk yarısı veri bakımından zayıf geçerken yurt içinde döviz kurlarında da yatay seyir sürüyor. Dolar/TL 7,80'in hemen üzerinde ; euro/TL ise 9,50 civarında dengelenmiş durumda.

Küresel piyasalarda olumlu hava

ABD'de yeni bir koronavirüs paketi üzerinde çalışmaların devam etmesi, İngiltere'de koronavirüse karşı aşılamanın başlaması ve Pfizer-BioNTech ile Moderna'nın COVID aşılarının FDA'dan onay almaya yakın oldukları haberlerinin yarattığı olumlu hava bu sabah da devam ediyor. Asya'ya baktığımızda da Hong Kong Hang Seng Endeksi yüzde 1,26, Seul Kospi yüzde 1,58, Shanghay Bileşik yüzde 0,06 ve Tokyo Nikkei 225 yüzde 1,23 artıda işlem görüyorlar.

Dün Wall Street'te Dow Jones Sanayi Endeksi ve S&P 500'ün dün Pazartesi günkü kayıplarını geri almaları ve Nasdaq'ta yukarı hareketin devam etmesi, bugün vadeli endekslere de olumlu yansıyor.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK dış ticaret endeksleri verisini açıklayacak (10.00). Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanmanın maliyeti ve vadesini açıklayacak (17.30). Önceki ay iç borç çevirme oranı yüzde 47,1, ortalama vade 35,5 ay olarak gelmişti.

Koronavirüs Bilim Kurulu akşam saatlerinde toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrasında açıklamalarda bulunacak. TBMM Genel Kurulu'nda, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının bütçeleri görüşülecek.

ABD'de MBA mortgage verileri (15.00), toptan stoklar, JOLTS açılan iş (18.00), DOE petrol stokları (18.30) takip edilecek veriler arasında yer alıyor.

Almanya'da ticaret ve cari işlemler dengesi günün diğer öne çıkan verisi olarak yer alıyor (10.00). Kanada ve Brezilya merkez bankalarının faiz kararları da izlenecek. Kanada Merkez Bankası faiz kararı 18.00'de gelirken, Brezilya Merkez Bankası kararı gece yarısından sonra açıklanacak.