Dolar ve euroda yatay seyir

12 Ekim 2020

Yurt içi piyasaya yeni haftaya iki önemli veri ile başladı. Türkiye genelinde işsizlik, haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan temmuz döneminde, yüzde 13,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı 3,5 puanlık azalışla yüzde 50,3 olarak gerçekleşirken, temmuz döneminde genç işsizlik yüzde 25,9 oldu. Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerine göre ise cari denge ağustosta 4 milyar 631 milyon dolar açık verdi. Beklenti cari dengenin 4,6 milyar dolar seviyesinde açık vereceği yönündeydi.

Geçtiğimiz haftayı rekorlarla kapatan dolar ve euro, yeni haftaya hareketli başladı. 7,85'ten haftayı kapatan dolar/TL, bugün 7,90'ı aşarken; euro/TL de benzer hareketle 9,34 seviyesinin üzerini gördü. Günün ikinci yarısında yükselişini geri alan kurlar hafif eksiye döndü. Saat 14:50 itibarıyla dolar/TL 7,8695'ten euro/TL ise 9,2810'dan el değiştiriyordu.

Aynı dakikalardaBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise, haftaya yüzde 1,19 artışla1.179 puanda.



Asya iyimser başladı; ABD vadelilerinde temkinli yükseliş

Asya borsaları, dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'in istikrarlı şekilde iyileşeceği beklentisiyle Çin borsaları öncülüğünde yükseldi. ABD vadelilerinde de yüzde 0,3'ler civarı artılar yaşanıyor.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Çin lokomotif endeksindeki yüzde 2 ve Hong Kong Hang Seng endeksindeki yüzde 1,5 artıştan destek bularak yüzde 1

yükseldi ve iki buçuk yılın en yüksek seviyesine çıktı. Japonya'nın Nikkei endeksi yatırımcıların şirket bilançolarına dair endişe duymasıyla yüzde 0,3 geriledi.

Küresel piyasalar neleri fiyatlıyor?

Asya'daki gelişmelere karşın yatırımcılar ABD canlandırma paketinin akıbeti hakkındaki endişeler nedeniyle tedbirli olmayı sürdürüyor. ABD'de koronavirüs yardım paketi görüşmelerine de karışıklık hakim. Trump yönetimi, dün Kongre'nin daha az kapsamlı bir koronavirüs yardım paketini geçirmesini istedi. Daha kapsamlı bir pakete dair görüşmeler yeniden açmaza girdi. Çin Merkez Bankası, yuanı değer kaybına karşı koruyan bir mekanizmasında değişiklik yaptı. Buna göre bankaların merkez bankasında tutmak zorunda oldukları döviz vadeli işlem sözleşmesi karşılıkları yüzde 20'den sıfıra indirildi.

Altın 1.920 dolar düzeyinde

Altın fiyatları, doların güçlenmesiyle üç haftanın en yüksek seviyesinden geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı erken saatlerde 1.932.96 dolarla 21 Eylül'den beri en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 0,1 düşerek 1.928 dolara geriledi.

Petrol geriliyor



Petrol fiyatları, Delta kasırgasının zayıflamasıyla ABD petrol üreticileri arzı yenilemeye

başlarken ikinci günde de düşüşünü sürdürdü. Norveç'teki petrol üretimini etkileyen grev

sonlandı.Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,8 düşerek 42.53 dolara

geriledi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,7 gerileyerek 40.30 dolarda seyretti.