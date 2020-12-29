Dolar ve euroda yatay seyir

Yılbaşı nedeniyle veri anlamında sakin geçen haftanın ikinci günü, yurt içinde ekonomi güven endeksi, bankacılık sektörü aylık raporu, yurt dışında ABD konut fiyatları izlenecek. Türkiye ile İngiltere arasında imzalanacak serbest Ticaret Anlaşması da önemli gündem maddesi olacak.

Dün yaklaşık 4 ayın en düşük seviyeleri olan 7,4107'ye kadar geriledikten sonra günü 7,44 seviyelerinden kapatan dolar/TL, bu sabah yatay seyirle güne başladı. Euro/TL ise dün 9,10'un altını görmüştü. Euro, bu sabah saatlerinde 9,12 düzeyinden el değiştiriyor.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde günün en önemli verisi ekonomik güven endeksi olacak. TÜİK tarafından açıklanan endeksi Kasım ayında yüzde 3,5 düşüşle 89,5 seviyesine inmişti (10.00).



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), bankacılık sektörü Ocak-Kasım dönemi verilerini yayımlayacak. Yılın ilk 10 ayında sektör 50,0 milyar TL kar açıklamıştı (14.00).



Türkiye ile İngiltere arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Birleşik Krallık ile Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) imzalanacağını bildirdi. İmza töreni saat 15.30'da başlayacak.

ABD'de S&P Case Shiller konut fiyatları günün en önemli verisi olacak (17.00). Ayrıca Dallas Fed hizmet sektörü endeksi ile 7 yıllık tahvil ihalesi de takip edilecek.