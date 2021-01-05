Dolar ve euroda yatay seyir

ABD'nin Georgia eyaletinde tekrar edilecek ve yeni ABD yönetiminin yasama gündemi belirleyecek seçimlerin yarattığı belirsizlik küresel piyasalara riskten kaçışı tetiklerken dolar/TL de güne 4 ayın en düşük seviyelerinden 7.45'e doğru yükselişle başladı.

Piyasalarda bugün TCMB'nin aylık fiyat gelişmeleri raporunu, reel efektif kur endeksi verilerini, 2020 yılına ilişkin dış ticaret verilerini ve Hazine ihalelerini takip edecek.

Yeni yılın ilk işlem gününde dolar ve euroda yaşanan dalgalı seyrin ardından bugün kurlarda sakinlik söz konusu. Dün günün ilk bölümünde 7,34'e kadar çekilen dolar/TL günün 7,43'lerden kapatmıştı. Bu sabah saatlerinde dolar/TL 7,42-7,43 seviyelerinden değerleniyor. 9,00 ile 9,13 aralığındaki dalgalı hareketlerin ardından euro/TL ise bugün 9,10'un hemen üzerinde işlem görüyor.

2019 yılını 5.95 civarında tamamlayan dolar/TL Kasım başında Berat Albayrak'ın sürpriz istifası öncesi 8.58'e kadar yükselmişti.

TL, dolar karşısında Kasım ayı başından 2020 sonuna kadar yaklaşık %15 değer kazandı. Ancak 2020 yılında bakıldığında TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yaklaşık %20 düzeyinde oldu.

Günün ajandası



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı düzenleyecek ve geçen yılın ticaret rakamlarını açıklayacak (11.30).



Hazine dünün ardından bugün de iki ihale birden yapacak. Hazine 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilleri yeniden ihraç edecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), "Aylık Fiyat Gelişmeleri" ile ilgili değerlendirmesini yayınlayacak (10.00). TCMB reel efektif döviz kurunu açıklayacak. Kasım ayında TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 60,55 seviyesinde açıklanmıştı (14.30).

ABD'de Paychex küçük işletmeler endeksi (16.30), New York ISM iş koşulları endeksi (17.45), ISM imalat sektörü endeksi (18.00) takip edilecek. Almanya'da istihdam verileri (11.55) günün diğer önemli verisi olacak.



Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester (02.00) ve Chicago Fed Başkanı Charles Evans'ın (23.45) konuşmaları da yakından izlenecek.