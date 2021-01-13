Dolar ve euroda yatay seyir

Yurt içi ve yurt dışında önemli verilerin olduğu bir gün piyasaları bekliyor. Türkiye'de sanayi üretimi, ABD'de enflasyon veriler içinde öne çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreciyle ilgili gelişmeler izlenmeye devam ediyor.

Türk Lirası, dolar ve euro karşısında dünkü kapanış seviyelerinden işlem görüyor. Dolar/TL, 7,45'in hemen üzerinde değerlenirken euro/TL 9,10-9,11 düzeyinde işlem görüyor.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye'de sanayi üretimi, perakende satışlar, ciro endeksleri yakından takip edilecek. Beklentiler, yıllık arındırılmış sanayi üretim için yüzde 9,1, arındırılmamış için yüzde 8,4 civarında. Tüm veriler TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanacak.

ABD'nin en çok takip edilen verilerinden olan tüketici fiyatları Aralık ayı verileri açıklanacak. ABD'de enflasyon Kasım ayında aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 1,2, çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzd e 1,6 artış göstermişti. Bugün manşette aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 1,3, çekirdekte aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 1,6 artış bekleniyor.



DOE petrol stokları (18.30) ve 30 yıllık tahvil ihalesi de ABD'de izlenecek diğer veriler olacak. Euro Bölgesi sanayi üretimi Avrupa'da günün en önemli verisi olacak (13.00).



Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın katılacağı bir etkinlikte açıklamalarda bulunması bekleniyor (12.00). Philadelphia

Fed Başkanı Patrick Harker, 2021 yılı ekonomik görünümü konusunda bir değerlendirmede bulunacak (22.00).