Dolar ve euroda yatay seyir sürüyor

Haftaya 7,80 seviyelerinden başlayan dolar/TL, haftanın ikinci gününde de bu seviyelerdeki yatay seyrini koruyor. Perşembe ve cuma günü açıklanacak olan işssizlik oranı ve cari dengeye kadar fiyatlanacak önemli bir verinin bulunmadığı piyasalarda aşı gelişmeleri ve siyasi gündem takip ediliyor.

Dün gün içerisinde 7,86'ya kadar dalgalanan dolar/TL günü başladığı seviyelerden tamamlamıştı. Saat 07:45 itibarıyla dolar/TL 7,8090'dan euro/TL ise 9,4620'dan işlem görüyor.

Hazine yılın son tahvil ihracına çıkıyor

Bugün yurt içinde Hazine ihalesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi büyüme ve Almanya ZEW endeksi takip edilecek. Hazine yılın son tahvil ihracını geçen ay çıktığı 10 yıllık sabit kuponlu tahvil ile yapacak. Hazine 13 Ekim 2030 itfalı, 3 bin 626 gün vadeli tahvil yeniden piyasaya sunacak. Geçen ay gerçekleştirilen ihalede faiz yüzde 12,32 seviyesinde oluşmuştu. Hazine ayrıca 5 yıl (1.820 Gün) vadeli, 3 Aralık 2025 itfalı kira sertifikasını da doğrudan satacak.

ABD'de NFIB küçük işletmeler iyimserlik endeksi (14.00), tarım dışı verimlilik final verileri(16.30) takip edilecek. Euro Bölgesi'nde 3.çeyrek döneme ilişkin final GSYH rakamları gelecek. Euro Bölgesinde öncü verilerle dönemsel yüzde 12,7 büyüme olurken, yıllık yüzde 4,3 düşüş yaşanmıştı (13.00). Almanya'da ZEW ekonomik duyarlılık endeksi (13.00) diğer önemli veri gündemi olacak. Endeks geçen ay 39,0 puan seviyesinde gelmişti. Bu arada İngiltere'de COVİD-19 aşı uygulaması bugün başlayacak.