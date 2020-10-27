Dolar ve euroda yeni rekor

27 Ekim 2020

Döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketler sürerken yeni rekorlar da gelmeye devam ediyor. Dün 8 lirayı aşan dolar/TL, bugün de piyasaların açılmasıyla birlikte tarihi zirvesini 8,11'in üzerine taşıdı. Euro/TL'de de 9,60 seviyesi aşıldı.

Saat 10.10 itibarıyla dolar/TL 8,1182'den el değiştirirken euro/TL ise 9,6050'den satılıyordu. Dolar ve euro gibi Türk Lirası karşısında tarihi seviyeleri gören İngiliz Sterlini aynı dakikalarda 10,5750'den alıcı buluyordu.

Yurt içinde ise piyasalar bugün yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yatırımcı toplantısı ve jeopolitik gelişmeler ile koronavirüs salgınında vaka sayılarını yakından takip edecek. Borsada bilançolar da gelmeye devam ediyor. Bugün Akbank, ASELSAN ve Garanti Bankası'nın mali tablolarının seans kapanışının ardından gelmesi bekleniyor.

Küresel piyasalar negatif

ABD seçimleri öncesinde ülkedeki destek paketine yönelik belirsizlikler ve özellikle Avrupa'da artan vaka sayılarının piyasalar üzerindeki baskısı satış getirmeye devam ediyor. ABD borsaları dün son 1 ayın en sert düşüşünü kaydederken bugün de Asya borsalarındaki düşüşler devam ediyor. Japonya borsasında yüzde 0,3'ler civarındaki düşüş Çin borsalarında yüzde 0,5'ler düzeyinde seyrediyor. Avustralya borsası yüzde 1,5'un üzerinde değer kaybederken Güney Kore yüzde 0,4 Hong Kong yüzde 1 civarı ekside seyrediyor. ABD vadelileri ise dünkü sert düşüşlerin ardından gelen alımlarla hafif artıda.

Altın cazibesini artırıyor

Altın fiyatları koronavirüs enfeksiyonlarında yeni dalganın küresel ekonomik toparlanma endişelerini kuvvetlendirmesi ve altının güvenli liman cazibesini artırmasının ardından yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 1.908 dolara yükseldi.

Petrol fiyatları yükselişte

Petrol fiyatları son dönemdeki sert kayıpların ardından küçük kazanımlar kaydetti ancak küresel kornavirüs vakalarının ve arzın artmasıyla görünüm kasvetli kalmaya devam ediyor. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 40,65 dolara yükseldi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,4 artışla 38,71 dolara yükseldi. Hem Brent hem ABD hafif ham petrolü dün yüzde 3'ten fazla gerilemişti.

Wall Street son 1 ayın en büyük düşüşünü yaşadı

Wall Street'in önde gelen endeksleri dün son 1 ayın en büyük düşüşünü yaşadılar. Dünya genelinde koronavirüs vakalarında hızlı artış yaşanması ve Washington'da 3 Kasım seçiminden önce yeni bir koronavirüs yardım paketi üzerinde uzlaşma sağlanıp sağlanamayacağı belirsizlik

ABD hisse senedi piyasalarına yoğun satış getirdi. S&P 500 endeksini oluşturan 11 önde gelen sektörün tamamı günü ekside kapatırken, en sert satışlar enerji, sanayi ve ham madde sektörlerinde oluştu.



Dow Jones Sanayi Endeksi günü yüzde 2,29 kayıpla 27.685,38 puandan kapatırken, S&P 500 Endeksi de yüzde 1,86 düşüşle 3.400,97 puandan günü tamamladı. Nasdaq Bileşik Endeksi günü yüzde 1,64 kayıpla 11.358,94 puandan kapattı.



Günün ajandasında neler var?

ABD'de dayanıklı mal siparişleri (15.30), REDBOOK perakende satışlar (15.55), FHFA konut fiyat endeksi, S&P Case Shiller ulusal konut fiyat endeksi (16.00), Richmond fed imalat endeksi, Conferance Board tüketici güven endeksi (17.00) verileri takip edilecek.



Amerikan Petrol Enstitüsü(API) haftalık petrol stok verileri de enerji piyasası için takip edilecek veri olacak (23.30). İngiltere'de 4 ve 51 yıllık iki tahvil ihalesi düzenlenecek.



İngiltere Merkez Bankası(BoE) Baş Ekonomisti Andy Haldane, çevrimiçi bir etkinlikte konuşma yapacak (17.45).