Dolar ve euroda yeni zirve

08 Ekim 2020

Dolar/TL jeopolitik endişelerle 7.94'ü aşarak yeni zirveye yükselirken, Türk Lirası dolar karşısında gelişmekte olan para birimlerinden açık ara negatif ayrışarak değer kaybını sürdürüyor. TL'deki dünkü yüzde 1'lik değer kaybının ardından bugün de kayıplar yüzde 1'i buldu.



Bugün öğle saatlerinde tarihi zirvesini 7,9421'e çıkaran dolar/TL saat 16:05 itibarıyla 7,9410'dan değerleniyor. Aynı dakikalarda euro/TL ise 9,3220'den el değiştiriyor. Euro/TL'de de bugün 9,3543 ile tüm zamanların en yüksek değeri görüldü.

"Swap limitleri de TL'yi zayıflatıyor"

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan dolar/TL analizinde jeopolitik risklere değinilirken artırılan swap limitlerinin de kurdaki yükselişe destek olduğuna işaret edildi. Kurumun analizi şöyle;

Hafta başından beri yükseliş hareketini sürdüren dolar/TL kuru, yazının yazıldığı sıralarda 7.94 TL’yi gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs’ta kapalı olan Maraş’ın tekrar açılacağını söylemesi ile artan jeopolitik riskimiz kurdaki yükselişin temelini oluştururken BDDK’nın yükselttiği banka swap limitleri de TL’yi zayıflatıyor. Tarihi zirvesini geliştirmeyi sürdüren kurda yükselişin devamı halinde 7.95 ve 7.9750 TL direnç seviyelerini takip edeceğiz. Kurda olası geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 7.9150 ve 7.90 TL destek seviyeleri söz konusu olabilir."

TCMB, geleneksel repo ihalesinde yüzde 13,15 faizle fonladı

TCMB geleneksel yöntemle açtığı yaklaşık bir ay vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 13.15 basit faizle 10 milyar TL verdi. İhalede dün 43 baz puan yükselen ortalama basit faiz bugün de 24 baz puan yükseldi.

TCMB'nin 5 Kasım vadeli repo ihalesine 36.75 milyar lira teklif geldi. TCMB birkaç gün ara verdiği geleneksel yöntemli repo ihalelerine Cuma günü tekrar başladı. Bir ay vadeli repo ihalerinde önceki güne kadar ortalama faiz yüzde 12,20- yüzde 12,50 civarındaydı.

Ortalama basit faiz önceki gün yüzde 12,48'e dün yüzde 12,91'e bugün de yüzde 13,15'e yükseldi.

TCMB geleneksel ihalelerle ortalama fonlama maliyetini yükseltiyor

Gecelik piyasada faizler TCMB'nin Cuma günü başladığı bu hafta belirginleşen adımları ardından yüzde 12,5'e yaklaşmış durumda. TCMB'nin fonlama kompozisyonunun en üst sınırı şimdilik yüzde 13,25 ile geç likidite penceresi tarafından belirleniyor. Ortalama fonlama maliyetinin ve gecelik faizlerin de kademeli olarak yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

Gecelik faizleri takip eden ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün itibarıyla 2 baz puan daha yükselerek yüzde 11,47'ye çıktı. Temmuz ortasında yüzde 7.4'ün altına inen fonlama maliyeti, TCMB'nin para politikasında attığı sıkılaştırma ve likidite adımları ile Eylül sonunda yüzde 11'i aşmıştı.

TLREF faizi dün yüzde 12,45'e yükseldi. Bankacılar TCMB'nin gecelik faizleri yüzde 11,75 ile yüzde 13,25 arasına taşıyacağını ve ortalama fonlama maliyetinin de bu seviyelere kademeli yaklaşacağını öngörüyor.