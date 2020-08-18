Dolar ve euroda yeni zirveler görüldü

18 Ağustos 2020

Küresel piyasalarda hafifi yukarı hareketler gözlemlense de belirsiz bir gün yaşanıyor. ABD'de dünkü kapanışlar Nasdaq'ta rekor seviyeye işaret ederken S&P 500 endeksi ise kendi rekor seviyesine yaklaştı. Dünkü yükselişlerin ardından ABD vadelileri bu sabah çok hafif artıda seyrediyor. Asya borsaları ABD-Çin gerilimlerinin Wall Street'de teknoloji hisseleri öncülüğündeki iyimserliği baskılamasıyla durgun seyrederken dolar başlıca para birimleri karşısında değer kaybetti.



Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,20 civarı yükselerek salgın öncesinde ocak ayı sonrasında gördüğü zirve seviyeye yakın bulunuyor. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,50 gerilerken birçok piyasa dar bantta işlem görüyor. Çin lokomotif hisseler yüzde 0,25 düzeyinde yükseldi.

Dolar/TL ve euro/TL'de yeni zirveler

Yurt içinde ise piyasalar perşembe günü açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararı öncesinde veri bakımından zayıf bir güne hazırlanıyor. Dün 7,39'ün üzerine tırmanarak rekor kıran dolar/TL, bu sabah zirvesini 7,40'un üzerine taşıdı. Benzer bir hareketle euro/TL de 8,80'i aştı. Saat 09:45 itibarıyla 7,3990'dan el değiştirirken euro/TL ise 8,7975'ten değerleniyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 artışla 1.087 puandan başladı.

Altın fiyatları tekrar 2.000 dolara yaklaştı

Altın fiyatları doların zayıf seyretmesiyle kazanımlarını artırarak 2,000 dolar seviyesine

yaklaşırken yatırımcılar Fed'in son toplantısına yönelik Çarşamba günü yayınlanacak son

toplantı tutanaklarına odaklandı.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 1.990 dolara yükseldi.

Brent petrolde düşüş



Petrol fiyatları geriledi ancak OPEC+'ın fiyatları desteklemek için üretim kesintilerine

neredeyse tamamen uyduğunu söylemesinin ardından dünkü kazanımlarının çoğunu korudu.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün %1.3 yükseldikten sonra bugün

yüzde 0,5 düşüşle 45,15 dolarda bulunuyor.



ABD hafif ham petrolü önceki seansta yüzde 2,1 yükseldikten sonra bugün yüzde 0,5 düşüşle

42,66 dolarda bulunuyor.

TCMB'den bir sıkılaştırma hamlesi daha