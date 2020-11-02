Dolar ve euroda yeni zirveler görüldü

02 Kasım 2020

Yurt içi piyasalarda haftanın ve ayın ilk iş gününde, döviz kurları yükselişine kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı 8,3450'lerden kapatan dolar/TL, geçtiğimiz hafta da gördüğü 8,387 seviyelerinden haftaya başladı. Piyasaların açılmasıyla birlikte kademe kademe yükselişini sürdüren kur, 8,42'ı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Euro/TL ise cuma günkü 9,67 düzeyindeki kapanışın ardından bugün yüzde 1,3'lük artışla 9,82'yi aştı.

Saat 15:07 itibarıyla, tarihi seviyeler dolar/TL'de 8,4255; euro/TL'de ise 9,8195 olarak kayıtlara geçti. Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi ise dünya borsalarından pozitif anlamda ayrışırken hisse senetleri yüzde 2'nin üzerinde primli seyrediyor.

PMI ve ihracat verileri izlendi

Bugün açıklanana ilk veri olan İmalat Sektörü PMI Endeksi, bir önceki aya göre 1,1 puanlık artış kaydetti. Ardından açıklanan dış ticaret verilerinde ise ekim ayı ihracatı tüm zamanların en yüksek aylık performansına imza attı. Ekim ayında yüzde 5,6 artışla 17,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

Borsa İstanbul şirketlerinin 3.çeyrek döneme ilişkin mali tabloları gelmeye devam edecek. Günün en önemli beklenen mali tabloları İş Bankası, Aygaz, Sabancı Holding ve TSKB olacak.

Altın yatay, petrolde düşüş sürüyor

Yarın gerçekleştirilecek olan ABD seçimleri öncesinde altın fiyatları ise yatay bir başlangıç yapıyor. Altının ons fiyatı 1.882 dolar düzeyinden işlem görüyor. Petrol fiyatları ise artan vaka sayıları ve yeniden gündeme gelen sıkı tedbirlerin de etkisiyle yüzde 3'ün üzerinden değer kaybediyor. Bu sabah saatlerinde 37 doların altına gerileyen brent petrolün varili 5 ayın en düşük seviyesini gördü.

Merkez Bankası'ndan bir sıkılaştırma adımı daha

TCMB likidite kanalıyla para politikasında sıkılaştırma yapmaya devam ederek kendi bünyesinde bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini yarın itibarıyla sıfıra indirdi.

TCMB tarafından yapılan açıklamada ayrıca açık piyasa işlemleri kapsamında TL cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemlerinin de yarın itibarıyla durdurulduğu belirtildi.

TCMB attığı bu adımlarla açık piyasa işlemleri kapsamında gecelik borç verme faiz oranı olan yüzde 11.75'ten bankaları fonlamayı durdurmuş ve bankaları daha yüksek maliyetli fonlama kanallarına kaydırmış olacak.

Erken saatlerde 8.3850 ile yeni tarihi zirveye yükselen dolar/TL, kararın ardından 8.3500'e kadar geriledikten sonra 8.3575'ten işlem gördü.

Benzer bir adımı Borsa İstanbul'daki repo pazarında gecelik fonlamayı durdurarak geçen hafta Cuma günü atan TCMB, böylece piyasalardaki faizin belirleyicisi olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yükselmesini sağladı. Fonlama maliyeti Cuma günü 32 baz puan artarak yüzde 13.4'e, yani bu yılki en yüksek seviyeye çıktı.

Bankacılar TCMB'nin son adımlarıyla birlikte gecelik faizler ve ağırlıklı ortalama fonlama maliyetindeki yükselişin hızlanacağını ve kademeli olarak faiz koridorunun üst sınırı olan yüzde 14.75'e yükseleceğini tahmin ediyorlar.

TCMB açıklamasında fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda para politikası ve likidite yönetimi çerçevesinde gerekli tüm araçları kullanmaya devam edeceğini de belirtti.